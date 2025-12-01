Hà Nội yêu cầu trong 2 tháng tới phải giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường

Ngày 10/12, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, ký ban hành kế hoạch về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy là "không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp".

Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, từng lực lượng trong từng nội dung, nhiệm vụ, địa bàn cụ thể; từ đó, phân công "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn", đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch được duy trì liên tục, không có "điểm dừng", "điểm nghẽn".

Lực lượng chức năng ra quân xử lý các vi phạm trên vỉa hè ở phường Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND TP Hà Nội đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Trong đó nổi bật là hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ; không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm".

Bên cạnh đó, phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị; hệ thống cống rãnh, ga thoát nước phải thông thoáng, không có rác thải và không có tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa.

Cùng với đó, lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định...

Trước mắt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã từ nay đến hết quý I/2026 phải thực hiện một số giải pháp.

Giai đoạn 1 là tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp. Các đơn vị được yêu cầu tập trung điều tra cơ bản toàn diện địa bàn; tổ chức rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn trên các tuyến phố, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải, chỉnh trang diện mạo đô thị như cây xanh, hệ thống chiếu sáng, dây điện, dây cáp quang...

Đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về đảm bảo trật tự, kỷ cương văn minh đô thị; tự giác tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố; sắp xếp phương tiện trên hè phố đúng quy định.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12.

Giai đoạn 2 là tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 30/1/2026.

Giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm. Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

Công tác này được Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục.

Các giải pháp lâu dài, Hà Nội yêu cầu bám sát các chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục toàn diện các điểm nghẽn lớn của thành phố như úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm...

UBND TP Hà Nội yêu cầu đúng 7h ngày 13/12, các đơn vị đồng loại triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.