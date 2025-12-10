HLV Kim Sang Sik bình thản nói về khả năng U22 Việt Nam đánh bại Malaysia

U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Malaysia vào 16h ngày mai (11/12). Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nói: “Sau khi theo dõi trận đấu của U22 Malaysia và U22 Lào, tôi cho rằng Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi đầy mạnh mẽ”.

HLV Kim Sang Sik tự tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Malaysia (Ảnh: VFF).

“Tuy nhiên, về phía U22 Việt Nam, với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, sự chăm chỉ trên sân tập của các cầu thủ, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai.

Tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu ngày mai không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Tất cả mọi người hãy coi đây như một trận đấu loại trực tiếp. Một khi đã xác định tâm lý như vậy, chúng tôi cần một chiến thắng trước U22 Malaysia. Đánh bại U22 Malaysia là mục tiêu của chúng tôi”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Hiện tại, U22 Malaysia dẫn đầu bảng B, với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng 4-1. Đội tuyển U22 Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 2-1. Chính vì thế, để vào bán kết bằng tấm vé đầu bảng B, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải đánh bại U22 Malaysia.

HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị đầy đủ bài bản để U22 Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh: VFF).

Muốn chiến thắng đối thủ, U22 Việt Nam phải khắc phục một số nhược điểm của mình trong thời gian qua.

Về những nhược điểm này, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Ở trận gặp U22 Lào, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa hết những cơ hội đó thành bàn thắng. Tuy nhiên, với đội bóng của tôi, những trận đấu đầu tiên ở các giải quốc tế không bao giờ dễ dàng. U22 Việt Nam sẽ chơi tốt dần lên qua từng trận”.

“Đội tuyển quốc gia Việt Nam từng thua đội tuyển quốc gia Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup, tôi cho rằng khi nhìn vào kết quả ấy, các cầu thủ trẻ của tôi sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Đó là lý do mà hiện tại họ khát khao đánh bại đội U22 Malaysia trong trận đấu sắp diễn ra”, vị HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh

Ngoài ra, theo HLV Kim Sang Sik, tín hiệu vui cho đội tuyển U22 Việt Nam là tinh thần cũng như thể lực của toàn đội đang lên rất cao.

Ông Kim khẳng định: “U22 Việt Nam có một tuần để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia. Lực lượng của chúng tôi vào lúc này không bị sức mẻ, tinh thần của các cầu thủ ở mức tốt. Họ cảm thấy tự tin sau khi giành 3 điểm trước đội U22 Lào trong trận ra quân”.

“Chính vì thế, không có gì băn khoăn về việc chúng tôi sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở những trận tiếp theo tại SEA Games năm nay”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc.