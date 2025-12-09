Viện binh U22 Malaysia đến Thái Lan, sẵn sàng quyết đấu U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Malaysia đã đón nhận tin vui khi hai trụ cột Ubaidullah Shamsul và Haziq Mukhriz chính thức có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để tăng cường lực lượng trước trận đấu mang tính quyết định ở bảng B SEA Games 33 diễn ra vào ngày 11/12 tới đây.

Đội trưởng U22 Malaysia đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Việt Nam (Ảnh: NST).

Bộ đôi cầu thủ nói trên được xem là sự bổ sung quan trọng cho "Bầy hổ Malaya" trong bối cảnh họ chỉ cần không thua U22 Việt Nam là giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Hiện tại U22 Malaysia cùng có 3 điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ubaidullah Shamsul Fazili sinh năm 2003, vốn là đội trưởng của U22 Malaysia ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026. Anh đang thi đấu cho CLB Terengganu ở giải vô địch quốc gia (Malaysia Super League). Vì lý do này mà Ubaidullah chưa thể hội quân cùng U22 Malaysia trước SEA Games 33 và vắng trận ra quân gặp Lào hôm 6/12.

Tuy nhiên, đến ngày 8/12, Ubaidullah đã lên đường sang Thái Lan hội quân đội tuyển U22 Malaysia và có buổi tập đầu tiên cùng với các đồng đội. "Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp, một đội trưởng giàu cá tính và bản lĩnh và là nhân tố quan trọng của đội", cầu thủ Moses Raj của U22 Malaysia chia sẻ.

Trong khi đó, thủ môn Haziq Mukhriz, người đang khoác áo UM Damansara cũng đã có mặt tại Thái Lan để củng cố thêm cho hàng phòng ngự đội bóng áo vàng đen.

Dù vậy vấn đề nhân sự của U22 Malaysia vẫn chưa thực sự ổn định. Tiền vệ Aliff Izwan Yuslan (Selangor) vẫn chưa chắc có thể ra sân do chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục.

Ngoài ra tiền đạo chạy cánh 22 tuổi Haqimi Azim Rosli có tâm lý không tốt trước trận gặp U22 Việt Nam khi cha dượng của anh vừa qua đời.

Trong một bài đăng đầy cảm xúc, Haqimi, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Kuala Lumpua City tại giải Malaysia Super League, đã viết: "Tôi mong mọi người cầu nguyện cho cha tôi, xin Thánh Allah tha thứ cho những lỗi lầm của ông, chấp nhận mọi việc lành và ban cho ông một nơi chốn đẹp đẽ bên Ngài. Xin hãy cầu nguyện để gia đình tôi có đủ sức mạnh và sự kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn tất cả vì những lời cầu nguyện và sự động viên".