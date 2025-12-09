Ngôi sao Malaysia đau xé ruột vì cha qua đời trước trận gặp U22 Việt Nam

Trong dòng trạng thái đầy xúc động đăng trên Instagram vào sáng 9/12, Haqimi Azim Rosli cho biết cha anh vừa qua đời đột ngột. Anh viết: “Tôi muốn thông báo rằng cha tôi đã qua đời vào sáng nay. Sự ra đi của ông quá bất ngờ và thật khó để gia đình chúng tôi chấp nhận, nhưng chúng tôi cố gắng bình tâm trước ý chí của Allah”.

Haqimi Azim chịu nỗi đau mất cha ngay trước trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: Bernama).

Anh gửi lời nhắn nhủ: “Tôi mong mọi người cầu nguyện cho cha tôi, xin Thánh Allah tha thứ cho những lỗi lầm của ông, chấp nhận mọi việc lành và ban cho ông một nơi chốn đẹp đẽ bên Ngài. Xin hãy cầu nguyện để gia đình tôi có đủ sức mạnh và sự kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn tất cả vì những lời cầu nguyện và sự động viên”.

Haqimi là cầu thủ vô cùng quan trọng của U22 Malaysia. Trong trận đấu với U22 Lào, cầu thủ này đã đóng góp 1 bàn thắng giúp “Bầy hổ” thắng 4-1. Sau trận đấu, anh đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

U22 Malaysia tràn đầy tự tin sau chiến thắng trước U22 Lào (Ảnh: Anh Khoa).

Sau trận đấu, Haqimi đã kêu gọi đồng đội, người hâm mộ và truyền thông tập trung tối đa cho trận gặp U22 Việt Nam. Tiền đạo này nói: “Giờ toàn đội cần hướng đến trận đấu tiếp theo gặp U22 Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cống hiến 100%”.

Hiện chưa rõ Haqimi Azim có góp mặt trong trận đấu với U22 Việt Nam hay không bởi anh nhiều khả năng sẽ trở về Malaysia lo hậu sự cho cha mình. Trận đấu này diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12. U22 Malaysia và U22 Việt Nam đều chỉ cần một kết quả hòa là giành quyền vào bán kết.