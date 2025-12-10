Phát hiện 2 tấn vịt chết bốc mùi tại nhà dân ở TPHCM

Ngày 10/12, từ tin báo của người dân, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát, TPHCM (trước đây là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng công an phường bắt quả tang vợ chồng ông D.Đ.C. và bà P.T.H., cùng ông N.N.T. vận chuyển, kinh doanh gia cầm chết tại khu phố Lai Khê.

Gần 2 tấn vịt chết bốc mùi được phát hiện tại phường Bến Cát, TPHCM (Ảnh: Phường Bến Cát).

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1.766,1 kg vịt đã chết, bốc mùi hôi thối, trong giai đoạn phân hủy. Trên chiếc xe tải biển số 50E-316.xx do ông N.T.T. làm tài xế có 344 kg vịt chết, bốc mùi.

Theo lời khai của vợ chồng ông D.Đ.C. và bà P.T.H., số vịt trên được vợ chồng ông C. mua từ Phú Giáo với số tiền là 120 triệu đồng, vận chuyển về địa phương vào tối 9/12.

Ông C. khai số vịt này có dấu hiệu bệnh, chết, nên có giá bán thấp hơn vịt khỏe mạnh, vợ chồng ông C. mua để lấy lông bán, phần thịt thì bán lại cho ông N.N.T. để nuôi cá.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành tịch thu để tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên.