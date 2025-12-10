Phản ứng của Thái Lan khi Campuchia rút khỏi tất cả các môn ở SEA Games

Theo báo cáo mới nhất, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã thông báo với ông Chaipak Siriwat, Ủy viên Hội đồng SEA Games, rằng Campuchia quyết định rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33. Tới lúc 11h sáng nay 10/12, phía Campuchia đã gửi thông báo chính thức tới ban tổ chức giải đấu.

Đoàn thể thao Campuchia xin rút lui dù vẫn tham gia diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Trước đó, Campuchia đã cắt giảm số lượng vận động viên và chỉ đăng ký tham dự 12 môn với tổng cộng 137 vận động viên (VĐV) và cán bộ. Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Bangkok) vào ngày 9/12, đoàn thể thao Campuchia cũng tham gia vào lễ diễu hành với 30 VĐV.

Trước thông tin này, Bộ trưởng Bộ Du Lịch và Thể thao Thái Lan, ông Attakorn Sirilattayakon, cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút lui không ảnh hưởng tới SEA Games 33.

Bộ trưởng Attakorn Sirilattayakon nói: “Thái Lan đã hỗ trợ ở mức tốt nhất kể từ khi đoàn Campuchia đặt chân tới. Việc rút lui là quyền của mỗi quốc gia. Điều đó không ảnh hưởng đến tiến trình SEA Games 33, giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Bộ trưởng Attakorn Sirilattayakon khẳng định việc đoàn thể thao Campuchia rút lui không ảnh hưởng tới SEA Games 33 (Ảnh: Matichon).

Ông cũng khẳng định người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ được thưởng thức các màn tranh tài hấp dẫn ở SEA Games 33 trong những ngày tới.

Theo ban tổ chức, việc đoàn thể thao Campuchia rút lui sẽ tác động đến một số nội dung, đặc biệt là môn karate, khi hai nội dung thi đấu không đủ số vận động viên theo quy định.

Đại diện của ban tổ chức nói: “Trường hợp số đội đăng ký không đủ ba, các nội dung có thể chỉ trao hai bộ huy chương vàng và bạc. Hội đồng trọng tài và Ủy ban SEA Games sẽ xem xét kỹ lưỡng theo đúng quy định”.