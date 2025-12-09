Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games

Buổi gặp cũng vinh dự có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. Tại buổi gặp, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu của đoàn TTVN tại Thái Lan thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (thứ hai từ trái sang) thăm đoàn TTVN tại SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Minh nêu rõ những thuận lợi, khó khăn mà đoàn đang đối mặt trong quá trình tham dự đại hội. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh SEA Games 33 là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với TTVN.

Các đội tuyển, các vận động viên (VĐV) sẽ nỗ lực hết mình, đặt mục tiêu vượt qua giới hạn bản thân, phấn đấu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng (HCV), hướng tới vị trí trong tốp 3 toàn đoàn.

Các cán bộ đoàn, HLV, VĐV lắng nghe lời thăm hỏi, căn dặn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Quý Lượng).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc tới các HLV, VĐV Việt Nam, mong các thành viên phát huy ý chí, tinh thần Việt Nam, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, qua đó mang về những thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ dự Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào 19h tối nay, trên sân vận động Rajamangala ở Bangkok.