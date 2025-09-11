HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cần hoàn thiện lối chơi ở giải châu Á”

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026, với sự tham dự của 16 đội bóng gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Jordan, U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là HLV gần nhất dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á, hồi năm 2024. Thế nên, vị HLV này hiểu rõ sự khắc nghiệt của giải đấu châu lục.

Ông Tuấn cũng là người hiểu rõ nhiều gương mặt đang có tên trong đội hình của U23 Việt Nam vừa vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026, do ông Tuấn có khoảng thời gian dài làm việc chung với những cầu thủ này ở các đội tuyển trẻ khác nhau.

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn trò chuyện với phóng viên Dân trí.

HLV Hoàng Anh Tuấn là người gần nhất dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, vào năm 2024 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chưa ổn định đội hình

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 vừa kết thúc. Chúng ta mạnh hơn hay yếu hơn so với hồi giải U23 Đông Nam Á cách đây hơn một tháng?

- Rất khó đánh giá điều này, vì chúng ta đang nói về hai giải đấu khác nhau, có tính chất khác nhau, với những đối thủ khác nhau. Ngoài ra, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam ở hai giải đấu này cũng không giống nhau.

Để nhận xét về U23 Việt Nam hiện nay, tôi sẽ chia phần đánh giá của mình thành hai phần khác nhau. Đầu tiên, về mặt thành tích, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé lọt vào VCK giải châu lục

Còn về mặt lối chơi, đội vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện, nhất là ở chuyện đội chưa có sự ổn định về mặt đội hình. Một số thời điểm của các trận đấu đã qua, lối chơi của đội chưa thật thuyết phục, cho dù đội tuyển U23 Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Có một chi tiết đáng chú ý, ở mỗi trận khác nhau, U23 Việt Nam lại có một cầu thủ khác nhau ghi bàn rồi trở thành người hùng của toàn đội ở từng trận riêng lẻ. Mặt tích cực và chưa tích cực của điều này như thế nào, thưa ông?

Mỗi trận đấu ở vòng loại, U23 Việt Nam sử dụng một đội hình khác nhau (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

- Về mặt tích cực, chi tiết U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn khác nhau qua những trận đấu khác nhau phản ánh lực lượng của chúng ta rất đồng đều, chất lượng của các cầu thủ mà U23 Việt Nam đang sở hữu rất tốt.

Còn về mặt chưa tích cực, như tôi đã nói, chúng ta chưa có sự ổn định về đội hình, nên cũng chưa tìm thấy chân sút ổn định. Mỗi trận đấu khác nhau, U23 Việt Nam lại có một đội hình xuất phát khác nhau, thành ra rất khó để các chân sút có được sự ổn định về phong độ ghi bàn.

Riêng ở trận cuối cùng vòng loại gặp U23 Yemen, cả 3 tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam đều vào sân từ băng ghế dự bị. Thời gian có mặt trên sân của họ chưa đủ để họ giữ được sự ổn định trong khâu ghi bàn. Đặt trường hợp các tiền đạo chủ lực được thi đấu với thời lượng , với số phút thi đấu cao hơn, có thể phong độ của họ sẽ ổn định hơn.

Dĩ nhiên, đấy chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, theo góc nhìn của một người quan sát từ bên ngoài. Còn HLV trưởng mới là người nắm rõ nhất tình hình của đội, hiểu rõ nhất phong độ của từng cá nhân trong từng thời điểm cụ thể. Hơn nữa, mỗi HLV có một quan điểm riêng, một phong cách riêng, chúng ta cần tuyệt đối tôn trọng họ.

Vòng chung kết sẽ khó hơn nhiều so với vòng loại

Theo phán đoán và theo kinh nghiệm của ông, VCK giải U23 châu Á sẽ khác biệt như thế nào so với vòng loại?

- Các đối thủ ở VCK sẽ khác hẳn với các đối thủ mà chúng ta vừa chạm trán ở vòng loại, theo hướng mạnh hơn hẳn. Khi đến với vòng chung kết, chúng ta ít nhất sẽ nằm trong bảng đấu của một đội thuộc nhóm hạt giống số một (có thể có Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan), thêm một đội ở nhóm hạt giống số hai (có thể có Iran, Australia, Iraq, Uzbekistan).

Chúng ta phải tính đến khả năng U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có một đội Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên), một đội thuộc Tây Á (Saudi Arabia, Iran, Iraq, Qatar, UAE) hoặc một đội Trung Á (Uzbekistan, Kyrgyzstan), hoặc có khi U23 Việt Nam nằm chung bảng với tất cả các đội thuộc những khu vực nói trên.

Các tiền đạo của U23 Việt Nam chưa có phong độ ghi bàn ổn định (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thoạt nhìn, chúng ta đã thấy đây đều là các đội mạnh, có thể biến mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng không khác gì những trận chung kết. Bởi, nếu rơi vào những bảng đấu như thế, chỉ cần một trận thua, U23 Việt Nam sẽ lập tức đối diện với nguy cơ bị loại. Chính vì thế, U23 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ cho VCK.

Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam cần phải bổ sung gì, để hy vọng vào việc tạo được bất ngờ ở VCK U23 châu Á, diễn ra vào đầu năm sau?

- Đầu tiên, chúng ta cần có sự ổn định về đội hình, từ đó hướng đến việc ổn định về thành tích. Lợi thế của U23 Việt Nam hiện nay là chúng ta sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, giàu triển vọng và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Rất nhiều cầu thủ trong lứa U23 Việt Nam hiện nay đã trải qua hai kỳ giải U23 Đông Nam Á, thậm chí có người đã thi đấu 3 kỳ giải U23 khu vực, tức là họ đã có kinh nghiệm 2-3 lần vô địch giải đấu này (U23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á gần đây nhất, vào các năm 2022, 2023 và 2025).

Lứa U23 Việt Nam hiện tại còn có những tuyển thủ quốc gia, như Thái Sơn, Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức. Đồng thời, tất cả các cầu thủ của chúng ta đều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, nên đội hình của U23 Việt Nam rất dày dặn.

U23 Việt Nam sẽ mạnh hơn trong thời gian tới

Về mặt thể lực, chúng ta có cần cải thiện thêm khâu này trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2026?

- Thể lực luôn cần thiết cho các cầu thủ, nhất là khi chúng ta phải tham dự một giải đấu lớn như giải châu Á. Về mặt này, tôi tin rằng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có thể lực tốt hơn trong thời gian tới.

Vòng chung kết sẽ khó khăn hơn so với vòng loại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những ngày tới đây, giải V-League sẽ dần nóng bỏng hơn. Khi đó, điểm rơi phong độ và điểm rơi thể lực của các cầu thủ Việt Nam sẽ tốt hơn. Ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi, thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam chưa đạt trạng thái tốt nhất, vì mùa giải mới cũng chỉ mới bắt đầu có 3 vòng đấu.

Thế nên, thời gian tới, thể lực của các cầu thủ sẽ khác, sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn, trước khi chúng ta tham dự VCK giải U23 châu Á.

Còn về mặt nhân sự, U23 Việt Nam có thể bổ sung thêm những cầu thủ nào cho giai đoạn sắp tới, trong đó có VCK giải U23 châu Á 2026?

- Những gương mặt trong lứa tuổi 23 có thể bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam, tôi đã từng nhắc đến, có lẽ không cần phải nhắc lại. Tôi chỉ lấy ví dụ ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi chưa thấy sự xuất hiện của Nguyễn Đức Việt.

Nếu so sánh Đức Việt với hai tiền vệ trung tâm vừa xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Yemen hôm 9/9 vừa rồi gồm Xuân Bắc và Thái Sơn, Đức Việt vẫn có điểm nhỉnh hơn.

Đức Việt giàu kinh nghiệm hơn so với Xuân Bắc, cậu ấy cũng có thể chơi tốt hơn so với Thái Sơn, nếu dựa theo những gì mà Thái Sơn thể hiện trong trận đấu với U23 Yemen vừa rồi.

Dù vậy, như tôi đã đề cập, mỗi HLV có một triết lý riêng, có phương án nhân sự riêng, phù hợp với lựa chọn về mặt chiến thuật của HLV ấy. Chính vì thế, chúng ta cần phải tuyệt đối tôn trọng HLV trưởng Kim Sang Sik. Những gì mà chúng ta đề cập chỉ là quan điểm để tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV trưởng!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!