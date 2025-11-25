Anh lên tiếng về kế hoạch đưa binh sĩ tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).

Một người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết hôm 25/11, trong cuộc điện đàm vào cùng ngày, nhà lãnh đạo Anh và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về “tầm quan trọng của việc các đối tác trong liên minh sẵn sàng hành động tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi các hành động thù địch chấm dứt”.

Khi được hỏi liệu Anh vẫn sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt hay không, người phát ngôn này nói: “Cam kết đó vẫn giữ nguyên".

Trước đó, Nga đã bác bỏ kịch bản nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine, gọi đó là “không thể chấp nhận được” vì gây ảnh hưởng tới an ninh của Moscow.

Theo người phát ngôn, hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine.

Thủ tướng Starmer nói rằng Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Anh khi các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra liên quan tới kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

Trong bài phát biểu cùng ngày trước các nghị sĩ Anh, ông nhấn mạnh London sẽ “không bao giờ chùn bước” trong việc ủng hộ Ukraine, trước thềm cuộc họp của “liên minh sẵn sàng hành động”.

Cảnh báo về “một chặng đường khó khăn phía trước” đối với Ukraine, Thủ tướng Anh nói rằng London “gắn bó với mục tiêu này hơn bao giờ hết”.

“Chúng ta sẽ duy trì sự thống nhất về mục tiêu với các đồng minh, và chúng ta sẽ tập trung vào việc mang đến sự lãnh đạo điềm tĩnh, nghiêm túc cần thiết để thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã có một cuộc trao đổi “tốt và rất hiệu quả” với nhà lãnh đạo Anh.

Ngày 25/11, 36 quốc gia trong "liên minh sẵn sàng hành động" sẽ họp trực tuyến để thảo luận cả tiến trình hòa bình và kế hoạch triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Các cuộc thảo luận này diễn ra sau cuộc đàm phán giữa đại diện Mỹ và Ukraine ở Geneva, Thụy Sĩ vào cuối tuần qua về một kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sau các cuộc trao đổi với Nga.

Ukraine và các đồng minh châu Âu không đồng tình với một số hạng mục trong kế hoạch gồm 28 điểm này vì nó gây bất lợi cho Kiev.

Thủ tướng Anh cho hay, ông đã trao đổi với ông Trump và hoan nghênh “những nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự và ngăn chặn đổ máu”.

Ông nói rằng kế hoạch của Mỹ “bao gồm những điểm không thể chấp nhận được”, nhưng bổ sung rằng nó cũng có “những yếu tố rất quan trọng” như các bảo đảm an ninh từ Mỹ và các đối tác khác.

Theo ông, Ukraine hài lòng với dự thảo đã xuất hiện ở Geneva, nhưng không đề cập đến vấn đề lãnh thổ.

Ông Zelensky dự kiến sẽ tới Washington trước cuối tháng 11 “để hoàn tất các bước cuối cùng và đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump”, quan chức cấp cao Ukraine Rustem Umerov cho biết.