Mai Ngô xúc động khi trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm 2025

Ngày 25/11 tại TPHCM, Mai Ngô chính thức nhận sash và vương miện từ Hoa hậu Rashmita Rasindran để đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm 2025.

Xuất hiện với tà áo dài đỏ, người đẹp chia sẻ: "Hôm nay, khi đứng ở đây, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Nhưng bên cạnh niềm vui, tôi vẫn muốn hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt".

Mai Ngô cho rằng vẻ đẹp nằm ở sự sẻ chia. Sự kiên cường và hành động tương trợ trong bão lũ của người Việt Nam những ngày qua đã truyền cảm hứng và động lực cho cô. Người đẹp mong muốn mang tình cảm của khán giả và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đến đấu trường Miss Charm lần này.

Mai Ngô diện áo dài đỏ, chia sẻ xúc động tại buổi công bố (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi công bố, Mai Ngô chia sẻ 3 đoạn clip giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt là clip giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - múa rối nước.

Người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen khi diện trang phục dạ hội là chiếc đầm đỏ rực rỡ. Mai Ngô nói: "Phải mất gần 2 thập kỷ nung nấu ý chí và giữ lửa, 14 năm lăn lộn với nghề người mẫu, 10 năm thử vận may trên đấu trường nhan sắc, mới có một Mai Ngô bản lĩnh, tự tin, trưởng thành của ngày hôm nay.

Tôi hiểu rằng không có vinh quang nào đến dễ dàng. Mỗi thất bại, mỗi lời chê bai, mỗi lần đứng lên rồi gượng chạy tiếp đều cho tôi bài học. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì dù hành trình dài và đầy thử thách, vẫn luôn có những bàn tay dang rộng nâng mình dậy, những trái tim tin rằng tôi có thể tiến xa hơn nữa".

Mai Ngô nhận sash và vương miện từ Hoa hậu Rashmita Rasindran để đại diện Việt Nam dự thi Miss Charm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Về quá trình chuẩn bị cho Miss Charm 2025, Mai Ngô cho biết cô tích cực luyện tập để khắc phục những khuyết điểm về ngoại hình, đầu tư kỹ năng ứng xử, trau dồi tiếng Anh và chú trọng việc quảng bá văn hóa, con người Việt Nam.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, tổ chức lần đầu vào năm 2023 với chiến thắng thuộc về đại diện Brazil, người đẹp Thanh Thanh Huyền của Việt Nam dừng chân ở top 20. Năm 2024, danh hiệu hoa hậu được trao cho người đẹp Malaysia, đại diện Việt Nam - Quỳnh Nga - là á hậu 2.