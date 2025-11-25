Phản ứng của HLV David Moyes khi 10 cầu thủ Everton đánh bại Man Utd

"Tôi thích các cầu thủ của mình đánh nhau nếu ai đó không thực hiện đúng nhiệm vụ", HLV David Moyes trả lời đầy bất ngờ khi được hỏi về tình huống các cầu thủ Everton đánh nhau dẫn tới phải một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ và chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút thứ 13, ở trận làm khách trên sân của Man Utd tại vòng 12 Premier League diễn ra vào rạng sáng nay (25/11, giờ Việt Nam).

Idrissa Gueye mất bình tĩnh dùng tay "vuốt má" với Michael Keane khi bị đồng đội trách mắng tình huống để mất bóng nguy hiểm (Ảnh: EPA).

Tiền vệ người Senegal phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài khiến Everton chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút thứ 13 (Ảnh: Getty).

Theo đó, tiền vệ Idrissa Gueye đã bất cẩn để mất bóng trong vòng cấm địa, khiến Bruno Fernandes suýt có bàn mở tỷ số với cú dứt điểm đi sát cột dọc. Tình huống này khiến trung vệ Michael Keane bực tức la mắng Gueye vì pha xử lý cẩu thả.

Điều bất ngờ là Gueye đã phản ứng lại với Keane khi giơ tay tát vào mặt đồng đội. Trọng tài Tony Harrington không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi Gueye khỏi sân khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người ngay từ rất sớm.

Dù chơi thiếu người nhưng Everton vẫn dội "gáo nước lạnh" với đội chủ nhà Man Utd bằng bàn mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha lập công của Kiernan Dewsbury-Hall. Mọi nỗ lực của "Quỷ đỏ" trong những phút còn lại vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà và chấp nhận thất bại "muối mặt" ngay trên sân nhà Old Trafford.

Phát biểu với Sky Sports sau chiến thắng, HLV David Moyes đã nói về tình huống Gueye phải nhận thẻ đỏ khi tát vào mặt đồng đội Keane.

"Tôi nghĩ trọng tài cần dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc rút thẻ đỏ trong tình huống này. Tôi được biết rằng theo luật của cuộc chơi, nếu bạn tát cầu thủ của mình, bạn có thể gặp rắc rối.

Nhưng mặt khác, tôi thích các cầu thủ của mình đấu đá lẫn nhau nếu ai đó không thực hiện đúng hành động. Nếu bạn muốn sự bền bỉ và kiên cường đó mang lại kết quả, bạn cần có người hành động dựa trên điều đó.

Tôi thất vọng khi chúng tôi bị đuổi khỏi sân. Nhưng tất cả chúng tôi đều là cầu thủ bóng đá, chúng tôi đều tức giận với đồng đội của mình. Cậu ấy đã xin lỗi trong phòng thay đồ vì bị đuổi khỏi sân. Cậu ấy đã khen ngợi các cầu thủ rất nhiều vì màn trình diễn của họ tối nay và cảm ơn họ vì điều đó. Như tôi đã nói, cậu ấy đã xin lỗi về những gì đã xảy ra", HLV David Moyes bày tỏ.

Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn thắng duy nhất giúp Everton đánh bại Man Utd ngay trên sân Old Trafford (Ảnh: EPA).

HLV của Man Utd, Ruben Amorim, cũng đồng tình quan điểm của David Moyes khi cho rằng việc các đồng đội đánh nhau "không phải là điều xấu".

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, ông giải thích: "Đánh nhau không phải là điều xấu, tôi không đồng ý với việc đuổi cầu thủ ra khỏi sân như vậy.

Chúng tôi có thể đánh nhau với đồng đội. Tôi biết đó là hành vi bạo lực nhưng tôi không đồng ý. Tôi hy vọng nếu các cầu thủ của tôi mất bóng, họ sẽ đánh nhau".

Đáng chú ý, tiền vệ Idrissa Gueye sau trận đấu cũng đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình bằng một bài đăng trên mạng xã hội. “Trước tiên, tôi muốn xin lỗi người đồng đội Michael Keane. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về phản ứng của mình. Tôi cũng xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ và câu lạc bộ.

Những gì đã xảy ra không phản ánh con người tôi hay những giá trị mà tôi theo đuổi. Cảm xúc có thể kiểm soát được, nhưng không gì có thể biện minh cho hành vi như vậy. Tôi sẽ đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", tiền vệ người Senegal bày tỏ.

Trận thua trước Everton khiến Man Utd dậm chân ở vị trí thứ 10 cũng như khép lại chuỗi 5 trận bất bại đã giành được trước đó. Đoàn quân của HLV David Moyes cũng có 18 điểm như Man Utd sau 12 vòng đấu nhưng xếp sau một bậc do thua hiệu số bàn thắng bại.