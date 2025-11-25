HLV Ruben Amorim nói thật lòng sau trận thua bẽ mặt của Man Utd

Dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford và sớm có lợi thế hơn người (Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ) ở phút 13 nhưng Man Utd vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Everton. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được thực hiện bởi Dewsbury-Hall sau pha dứt điểm từ xa đẹp mắt.

Dewsbury-Hall ghi bàn thắng duy nhất giúp Everton đánh bại Man Utd (Ảnh: EPA).

Thống kê cho thấy đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, Man Utd thất bại trên sân nhà khi đối thủ bị đuổi người. Trước đó, họ thắng 36/46 trận trong những hoàn cảnh tương tự. Đây cũng là lần đầu tiên David Moyes giành chiến thắng tại Old Trafford với tư cách HLV đội khách, sau 17 lần thất bại.

Sau trận đấu, HLV Amorim đã thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi còn lâu mới đạt tới đẳng cấp mong muốn, thậm chí còn chẳng đến gần mức mà một đội bóng cạnh tranh các vị trí hàng đầu phải đạt tới. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn chiến thắng, Man Utd phải chơi hoàn hảo. Hôm nay, chúng tôi đã không làm được.”

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng vì đội bóng đã không tận dụng tâm lý hưng phấn sau chuỗi kết quả tích cực: “Người hâm mộ ở Old Trafford đang kỳ vọng rất lớn. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẵn sàng bước lên một tầm cao mới. Nhưng chúng tôi không thể hiện được điều đó. Năm tuần qua, mọi người ca ngợi sự tiến bộ của đội bóng, nhưng tôi vẫn luôn nói rằng Man Utd còn rất xa so với tiêu chuẩn của CLB này”.

HLV Amorim thừa nhận ông bắt đầu lo sợ Man Utd sẽ tái diễn cảm giác u ám của mùa giải trước, khi đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 15 và không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

“Tôi lo rằng mọi thứ đang quay lại cảm giác của mùa trước. Đó là điều làm tôi lo ngại nhất. Chúng tôi phải cùng nhau vượt qua, các cầu thủ đang cố gắng nhưng chúng tôi cần tốt hơn”, vị HLV sinh năm 1985 cho biết.

Trên sóng truyền hình Sky Sports, cựu danh thủ Man Utd, Gary Neville, gọi màn trình diễn của đội nhà là “một sự bẽ mặt”, đồng thời chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ. Neville cho rằng Man Utd “tự thua” vì sự tự mãn, đặc biệt khi họ vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-2-1 và dùng 5 hậu vệ dù có lợi thế hơn người.

Man Utd thất bại muối mặt dù thi đấu hơn người (Ảnh: Getty).

Ông nói: “Everton áp đảo họ cả khi có 11 người lẫn 10 người. Họ thắng bằng tinh thần và sự quyết liệt. Sự tự mãn sẽ giết chết Man Utd. Nếu cầu thủ nghĩ rằng chỉ cần ra sân với chiếc áo Man Utd là đủ, họ đã sai lầm. Bạn có thể thua, nhưng không thể thua theo cách này. Không thể chấp nhận được”.

Neville cũng nhắc rằng tiếng la ó từ khán đài cuối trận là “xứng đáng” với những gì đội bóng thể hiện.

Trong khi đó, Jamie Carragher cho rằng thất bại này là đòn giáng mạnh vào uy tín của HLV Amorim: “Tôi không hiểu sao ông ấy vẫn kiên quyết giữ nguyên hệ thống đó khi đá hơn người quá lâu. Bạn không cần ba trung vệ khi phía trước chỉ có một tiền đạo không thật sự chơi cao. Đây sẽ là trận đấu khiến nhiều người đặt câu hỏi về Amorim. Cầu thủ phải chịu trách nhiệm, nhưng HLV cũng phải nhận phần lớn sự chỉ trích”.

Man Utd đã tụt xuống vị trí thứ 10 sau thất bại trước Everton khi chỉ có 18 điểm sau 12 trận. Bóng ma của sự thiếu ổn định luôn đeo bám, khiến Quỷ đỏ không thể vươn lên cao trong những năm qua.