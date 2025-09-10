Ngôi sao Thái Lan tiết lộ bí quyết giúp đội nhà giành vé dự giải U23 châu Á

16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2026 gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Jordan, U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

"Tôi rất vui mừng khi có thể giúp đội đạt được mục tiêu. Hai bàn thắng này không phải do một mình tôi ghi được. Chúng là kết quả của sự đoàn kết và nỗ lực hết mình của các đồng đội", Kakana Khamyok phát biểu sau chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 9/9.

Kakana Khamyok ăn mừng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90_2 giúp U23 Thái Lan giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Thairath).

Ở trận đấu trên sân nhà Thammasat, U23 Thái Lan chơi ép sân ngay từ đầu và tạo ra rất nhiều cơ hội trong khoảng nửa giờ đầu tiên của hiệp 1. Cuối cùng họ cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 35 khi đội trưởng Seksan nhả bóng cho Kakana tung cú sút xa đầy uy lực đánh bại thủ thành của U23 Malaysia.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, U23 Malaysia có được bàn gỡ hoà. Từ tình huống tổ chức đá phạt góc bên cánh phải, Hadi Aysar đón bóng rồi vô lê đẹp mắt đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong suốt thời gian còn lại, U23 Thái Lan dù chiếm ưu thế vẫn tỏ ra bế tắc trước khung thành của đội khách. Khi mọi người đều đã nghĩ đến một trận hoà thì ở phút bù giờ 90+2, Kakana tiếp tục đóng vai người hùng khi xuất hiện đúng lúc ở tuyến hai và tung cú sút xa đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Thái Lan.

Chiến thắng kịch tính này giúp U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng và đoạt vé dự giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Bày tỏ sau chiến thắng của đội nhà, tiền vệ Kakana khiêm tốn khẳng định đây là nỗ lực của cả tập thể và anh rất vui khi có đóng góp cho đội tuyển giành vé dự vòng chung kết.

"Đóng góp của tôi lần này là giúp đội tuyển giành quyền vào vòng tiếp theo. Đây là một thách thức đối với chúng tôi để tiếp tục cải thiện và nâng cao trình độ. Chúng tôi chắc chắn sẽ cống hiến hết mình tại SEA Games để giành chức vô địch, và vì nó được tổ chức tại Thái Lan, chúng tôi phải nỗ lực hết mình.

Năm nay, tôi đã tập luyện để cải thiện kỹ năng ghi bàn. Tôi cần cải thiện bản thân và thi đấu ở nước ngoài. Việc ghi bàn cho đội tuyển quốc gia đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi trở lại câu lạc bộ.

Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ, cả những người có mặt và không có mặt, đã ủng hộ chúng tôi trong suốt buổi biểu diễn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì người hâm mộ. Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi", Kakana bày tỏ.

Như vậy vòng chung kết U23 châu Á 2026 chỉ có hai đại diện ở khu vực Đông Nam Á giành quyền tham dự là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, khi cả hai xuất sắc giành ngôi đầu bảng đấu của mình.