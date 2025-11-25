Hải Phòng thu hồi hơn 25.000m2 đất vàng dự án khách sạn Đồ Sơn

TP Hải Phòng vừa thông báo thu hồi 25.297m2 đất ven biển Đồ Sơn thuộc khu B của dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội quản lý. Thành phố cho biết khu đất thuộc trường hợp bị thu hồi vì vi phạm pháp luật về đất đai.

Tổ hợp khách sạn có khu đất vi phạm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hải Phòng yêu cầu Tập đoàn Nam Cường di dời toàn bộ tài sản trên đất trong 45 ngày. Nếu doanh nghiệp không chấp hành, UBND phường Đồ Sơn sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi theo quy định.

Khu đất vàng này được TP Hải Phòng cho Công ty Nam Cường thuê từ năm 2002 để xây dựng trung tâm du lịch và giải trí. Năm 2018, thành phố điều chỉnh thời hạn sử dụng đất và gia hạn tiến độ dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn.

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn Nam Cường xây dựng khách sạn không phép rồi chuyển giao cho Công ty NC Home tiếp tục thi công. Do hàng loạt vi phạm xây dựng, tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch đến nay chưa thể đưa vào sử dụng.

Đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng kiểm tra và phát hiện Công ty NC Home thi công 6 công trình không phép, gồm khách sạn 18 tầng và nhiều hạng mục lớn như khu tổ chức sự kiện hơn 2.100m2, nhà hạ tầng kỹ thuật 621m2, khu ký túc xá 3 tầng, bể bơi và các công trình phụ trợ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các sai phạm tại dự án.