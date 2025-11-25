Nhà báo Malaysia bị chặn đánh sau khi chỉ trích bê bối nhập tịch cầu thủ

Theo tờ Asia Samachar, vào chiều 25/11, nhà báo nổi tiếng của Malaysia, Haresh Deol đã bị nhiều kẻ lạ mặt tấn công ngay giữa trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.

"Anh ấy vừa kết thúc cuộc họp và đang đi về phía xe ô tô của mình thì thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang lảng vảng gần đó. Cảm thấy có chuyện không hay, Haresh bỏ chạy nhưng bị một người đàn ông thứ ba có mặt tại hiện trường xô ngã.

Haresh ngã xuống đất, khi hai người đàn ông lạ mặt kia lao vào tấn công. Người đàn ông xô ngã anh ấy đã dùng điện thoại di động để ghi lại vụ tấn công. Những kẻ tấn công đã bỏ chạy ngay sau đó nhưng không lấy đi bất kỳ đồ đạc nào", tờ báo của Malaysia tường thuật về vụ việc.

Haresh Deol là nhà báo danh tiếng của Malaysia, có nhiều bài viết chỉ trích FAM liên quan tới bê bối nhập tịch cầu thủ khiến bóng đá Malaysia nhận án phạt từ FIFA (Ảnh: Asia Samchar).

Nhà báo Haresh Deol (người đồng sáng lập và biên tập viên của tờ Twentytwo13) sau đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát tại Trụ sở Cảnh sát Quận Brickfields và phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế, khi cả hai khuỷu tay của anh đều bị chảy máu và mũi bị bầm tím.

Việc nhà báo Haresh Deol bị tấn công ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông cũng như CĐV Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng nhà báo này bị đánh sau khi có nhiều bài viết vạch trần bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của quan chức FAM sau vụ việc.

Kênh truyền hình Suara cũng bày tỏ bình luận: “Hầu hết CĐV bóng đá Malaysia đều cho rằng nguyên nhân sự việc này bắt nguồn khi Haresh Deol đặt ra những câu hỏi nhạy cảm cho Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram.

Trong cuộc họp báo của FAM vào tháng trước, căng thẳng đã lên cao, khi Haresh và một số nhà báo khác gây sức ép lên FAM, liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA đình chỉ vì hành vi làm giả giấy tờ, lai lịch".

Nhà đồng sáng lập kiêm biên tập viên quản lý của tờ Twentytwo13, Pearl Lee đã kêu gọi chính quyền điều tra vụ nhà báo Haresh Deol bị tấn công một cách kỹ lưỡng.

“Haresh là một nhà báo được kính trọng và nổi tiếng, và vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên ông bị tấn công như vậy trong sự nghiệp 25 năm làm báo của mình. Vụ tấn công nhắm vào ông không chỉ là một cuộc tấn công cá nhân mà còn là một cuộc tấn công nhắm vào Twentytwo13, một cuộc tấn công nhắm vào báo chí và ngành truyền thông Malaysia”, bà Pearl Lee nói.

Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Malaysia, Datuk Ahirudin Attan cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Haresh: “Vụ tấn công nhà báo Haresh là hành động hèn hạ và đáng xấu hổ", ông Datuk Ahirudin Attan tuyên bố.