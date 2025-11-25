U17 Malaysia gây thất vọng, các đội Đông Nam Á chơi tốt ở vòng loại châu Á
(Dân trí) - U17 Malaysia chỉ thắng sát nút Hong Kong (Trung Quốc) 1-0, mất ngôi đầu bảng C về tay U17 Việt Nam. Trong khi đó, U17 Lào có chiến thắng ấn tượng 5-1 trước U17 Campuchia.
Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở bảng B, khi đội U17 Lào dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Tối qua (24/11), U17 Lào thắng đậm U17 Campuchia 5-1.
Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ sở triệu voi, sau hai lượt trận. U17 Lào có 6 điểm, hiệu số lên đến 13-1.
Trong khi đó, ở bảng F, U17 Thái Lan đã có trận ra quân tại vòng loại giải U17 châu Á 2026. Đội bóng xứ sở chùa vàng thắng U17 Mông Cổ 4-0.
Chỉ sau một chiến thắng, U17 Thái Lan đã vọt thẳng lên ngôi đầu bảng. Đội này có 3 điểm, bằng điểm với các đội Kuwait, Turkmenistan và Mông Cổ, nhưng U17 Thái Lan có chỉ số phụ tốt nhất.
Một đội bóng khác của Đông Nam Á cũng đang giữ ngôi đầu bảng là Myanmar. Tối qua, đội này thắng U17 Nepal 4-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tục của U17 Myanmar. Họ là đội duy nhất giành được 6 điểm tính cho đến thời điểm này của bảng G.
Tại bảng C, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng rất vững chắc. Đội bóng của HLV Cristiano Roland thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0 vào tối qua. Cũng ở bảng này, U17 Malaysia chỉ thắng sát nút Hong Kong (Trung Quốc) 1-0.
Hai đội U17 Việt Nam và U17 Malaysia có cùng 6 điểm sau hai lượt trận. Nhưng U17 Việt Nam xếp trên nhờ bỏ xa U17 Malaysia hiệu số bàn thắng bại (20-0 so với 14-0). Cũng ở bảng C, Singapore hòa Macau (Trung Quốc) 1-1.
Ở bảng E, U17 Philippines đã có điểm đầu tiên tại vòng loại giải châu Á 2026. Tối qua, họ hòa U17 Bhutan 0-0.
Dù vậy, đây không phải là kết quả khiến U17 Philippines hài lòng. Hai đội bóng khác của Đông Nam Á gây thất vọng là Brunei và Timor Leste.
Tại bảng A, U17 Brunei thua U17 Bangladesh 0-8, còn U17 Timor Leste thua U17 Trung Quốc 0-14. Timor Leste cũng là đội bóng Đông Nam Á thua đậm nhất ở lượt trận thứ hai, diễn ra hôm qua.
Kết quả các đội Đông Nam Á chiều và tối qua
Bảng A
Brunei - Bangladesh: 0-8
Timor Leste - Trung Quốc: 0-14
Bảng B
Lào - Campuchia: 5-1
Bảng C
Malaysia - Hong Kong (Trung Quốc): 1-0
Việt Nam - Quần đảo Bắc Mariana: 14-0
Singapore - Macau (Trung Quốc): 1-1
Bảng E
Philippines - Bhutan: 0-0
Bảng F
Thái Lan - Mông Cổ: 4-0
Bảng G
Myanmar - Nepal: 4-0