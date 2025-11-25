U17 Malaysia gây thất vọng, các đội Đông Nam Á chơi tốt ở vòng loại châu Á

Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở bảng B, khi đội U17 Lào dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng. Tối qua (24/11), U17 Lào thắng đậm U17 Campuchia 5-1.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ sở triệu voi, sau hai lượt trận. U17 Lào có 6 điểm, hiệu số lên đến 13-1.

U17 Malaysia thắng sát nút U17 Hong Kong 1-0 (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, ở bảng F, U17 Thái Lan đã có trận ra quân tại vòng loại giải U17 châu Á 2026. Đội bóng xứ sở chùa vàng thắng U17 Mông Cổ 4-0.

Chỉ sau một chiến thắng, U17 Thái Lan đã vọt thẳng lên ngôi đầu bảng. Đội này có 3 điểm, bằng điểm với các đội Kuwait, Turkmenistan và Mông Cổ, nhưng U17 Thái Lan có chỉ số phụ tốt nhất.

Một đội bóng khác của Đông Nam Á cũng đang giữ ngôi đầu bảng là Myanmar. Tối qua, đội này thắng U17 Nepal 4-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tục của U17 Myanmar. Họ là đội duy nhất giành được 6 điểm tính cho đến thời điểm này của bảng G.

U17 Thái Lan (áo đen) có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại giải châu Á (Ảnh: FAT).

Tại bảng C, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng rất vững chắc. Đội bóng của HLV Cristiano Roland thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0 vào tối qua. Cũng ở bảng này, U17 Malaysia chỉ thắng sát nút Hong Kong (Trung Quốc) 1-0.

Hai đội U17 Việt Nam và U17 Malaysia có cùng 6 điểm sau hai lượt trận. Nhưng U17 Việt Nam xếp trên nhờ bỏ xa U17 Malaysia hiệu số bàn thắng bại (20-0 so với 14-0). Cũng ở bảng C, Singapore hòa Macau (Trung Quốc) 1-1.

Ở bảng E, U17 Philippines đã có điểm đầu tiên tại vòng loại giải châu Á 2026. Tối qua, họ hòa U17 Bhutan 0-0.

Dù vậy, đây không phải là kết quả khiến U17 Philippines hài lòng. Hai đội bóng khác của Đông Nam Á gây thất vọng là Brunei và Timor Leste.

Tại bảng A, U17 Brunei thua U17 Bangladesh 0-8, còn U17 Timor Leste thua U17 Trung Quốc 0-14. Timor Leste cũng là đội bóng Đông Nam Á thua đậm nhất ở lượt trận thứ hai, diễn ra hôm qua.