Báo Indonesia nói điều bất ngờ về đội nhà và U23 Việt Nam

U23 Indonesia gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng loại giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã dễ dàng có vé với thành tích toàn thắng cả ba trận và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào.

Bình luận về giai đoạn vừa qua, tờ Suara có bài viết: “U23 Indonesia sa sút thảm hại, trong khi Việt Nam vươn tầm châu Á”.

Báo Indonesia xem U23 Việt Nam là hình mẫu phát triển (Ảnh: Minh Quân).

Trong bài viết, tác giả bình luận về U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam có truyền thống ở các giải trẻ. Họ đã có lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải U23 châu Á. Trong 5 lần tham dự trước, thành tích của đội bóng này khá ổn định và ấn tượng.

Thậm chí, ở giải đấu năm 2018, U23 Việt Nam đã tiến vào trận chung kết lịch sử nhưng lại gục ngã trước U23 Uzbekistan. Tính tới thời điểm này, U23 Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á.

Trong hai giải đấu gần nhất, U23 Việt Nam đều giành quyền lọt vào tứ kết. Họ đã thể hiện sự ổn định về thành tích và họ ngày càng trưởng thành”.

Trong khi đó, nhận xét về đội nhà, tờ Suara viết: “U23 Indonesia từng gây sốc khi vào bán kết năm 2024 ngay lần đầu dự giải. Thế nhưng, đà vươn lên của bóng đá xứ Vạn đảo đã đứt quãng khi họ gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trong đó, họ đã hòa với U23 Lào, thắng U23 Macau và thất bại trước U23 Hàn Quốc.

Điều đáng tiếc khi đội hình của U23 Indonesia vẫn còn tới 7 cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á cách đây hai năm”.

U23 Indonesia chưa tạo ra sự ổn định ở giải trẻ (Ảnh: PSSI).

Tờ Suara so sánh về hai đội: “Bóng đá Việt Nam vẫn kiên trì với chính sách đào tạo trẻ nên họ liên tiếp gặt hái thành công. Indonesia phải coi thành công của bóng đá Việt Nam là động lực để cải thiện bóng đá trẻ”.

Sau khi giành vé tham dự giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu rất quan trọng vào cuối năm là SEA Games 33. Sau đó, vào đầu tháng 1 năm sau, đội bóng tiếp tục chinh chiến ở giải U23 châu Á tại Saudi Arabia.