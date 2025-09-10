HLV U23 Indonesia phát biểu sốc về cầu thủ nhập tịch, có thể mất việc

Đội tuyển U23 Indonesia thua U23 Hàn Quốc 0-1 tối qua (9/9), trên sân nhà tại Sidoarjo (Indonesia). Thất bại này khiến U23 Indonesia chỉ có 4 điểm sau 3 trận vòng loại, họ xếp thứ hai tại bảng J. U23 Indonesia chính thức bị loại.

Điều đáng chú ý hơn nữa, sau khi mất cơ hội dự VCK giải U23 châu Á 2026, HLV Gerald Vanenburg (người Hà Lan) của U23 Indonesia nói: “Quá trình nhập tịch cầu thủ có gốc gác châu Âu của bóng đá Indonesia không phải là giải pháp gốc rễ. Nếu các cầu thủ nhập tịch không được thi đấu thường xuyên ở CLB chủ quản, họ sa sút, các đội tuyển cũng sẽ sa sút”.

HLV Gerald Vanenburg (Ảnh: CNN Indonesia).

“Bóng đá Indonesia quyết tâm đưa cầu thủ gốc Hà Lan vào các đội tuyển của họ. Nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ đấy phải đến đây để được thi đấu. Nếu họ không có chỗ thi đấu thường xuyên ở đội bóng chủ quản của từng người, điều tốt nhất nên loại những người này ra khỏi các đội tuyển quốc gia”, HLV Gerald Vanenburg nói thêm.

U23 Indonesia đã thất bại liên tiếp ở hai giải đấu gần đây nhất, dù giải nào họ cũng có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Hồi tháng 7, U23 Indonesia thất bại trước U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á. Còn vừa rồi, họ bị loại khỏi giải U23 châu Á.

Tại vòng loại giải châu Á, U23 Indoensia không chỉ có thất bại trước U23 Hàn Quốc, mà còn trải qua trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước U23 Lào. Đội hình của U23 Indonesia tại hai giải đấu quốc tế gần nhất đều xuất hiện các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.

Tuy nhiên, phong độ của các cầu thủ nhập tịch như Jens Raven và Rafael Struick không làm HLV Gerald Vanenburg hài lòng. Đặc biệt, Rafael Struick được bổ sung cho U23 Indonesia trước vòng loại U23 châu Á, nhưng tiền đạo này cũng gây thất vọng nhiều nhất.

Các cầu thủ nhập tịch của U23 Indonesia gây thất vọng (Ảnh: CNN Indonesia).

HLV Gerald Vanenburg chia sẻ: “Nếu tôi chỉ nói về Rafael Struick, sẽ thật không công bằng cho cậu ấy và cho toàn đội. Tôi chỉ bình luận đơn giản thế này, nếu Rafael Struick không được thi đấu thường xuyên ở CLB, phong độ của cậu ấy chắc chắn sẽ giảm sút”.

“Đây cũng là tình trạng chung của cầu thủ trẻ Indonesia. Nhiều cầu thủ của chúng tôi không được ra sân thường xuyên ở giải trong nước”, vị HLV người Hà Lan đang dẫn dắt U23 Indonesia nói thêm.

HLV Gerald Vanenburg cũng đề xuất về việc tổ chức một giải đấu dành cho các đội trẻ ở Indonesia, song song với giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ủng hộ.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir phát biểu: “Việc tạo ra một giải đấu riêng cho các cầu thủ trong lứa tuổi 23 tại Indonesia là rất khó khăn. Tôi sẽ nghiên cứu thêm việc khuyến khích các CLB sử dụng cầu thủ trẻ ở các giải hạng dưới như League 2, League 3, League 4”.

“Các đội U17 và U20 Indonesia có thành tích tốt, nhưng đội U21 và U23 vẫn chưa có phong độ cao nhất. PSSI sẽ xem xét kế hoạch hoàn thiện giải quốc nội và các đội tuyển quốc gia”, ông Erick Thohir nói thêm.

Phát biểu trên của người đứng đầu bóng đá Indonesia, cho thấy tương lai của HLV Gerald Vanenburg ở đội tuyển U23 Indonesia chưa có gì chắc chắn.