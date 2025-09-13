U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh, bỏ xa Indonesia, Thái Lan

Cách đây vài ngày, tờ Suara (Indonesia) cho rằng U23 Việt Nam là hình mẫu với bóng đá nước nhà. Tờ báo này bình luận: “U23 Việt Nam có truyền thống ở các giải trẻ. Họ đã có lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải U23 châu Á. Trong 5 lần tham dự trước, thành tích của đội bóng này khá ổn định và ấn tượng.

Trong hai giải đấu gần nhất, U23 Việt Nam đều giành quyền lọt vào tứ kết. Họ đã thể hiện sự ổn định về thành tích và họ ngày càng trưởng thành”.

U23 Việt Nam thi đấu ổn định ở giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Thực tế, những lời nhận xét của tờ Suara hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ, thành tích của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vô cùng ấn tượng. Đội bóng từng giành á quân ở giải đấu vào năm 2018. Trong hai giải U23 châu Á gần đây, chúng ta đều giành quyền vào tứ kết.

Theo bảng xếp hạng chung cuộc mà Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, U23 Việt Nam là đội bóng có thành tích tốt thứ 10 châu Á ở giải đấu và cao nhất ở Đông Nam Á. Chúng ta đã trải qua 5 kỳ U23 châu Á, ra sân 20 trận, đạt thành tích thắng 4, hòa 7 và thua 9 trận. Như vậy, U23 Việt Nam đã giành được 19 điểm.

Thành tích của các đội trong toàn bộ lịch sử giải U23 châu Á (Ảnh: Wiki).

Tất nhiên, con số này rất khiêm tốn nếu so với U23 Hàn Quốc (69 điểm), U23 Nhật Bản (61 điểm), U23 Iraq (60 điểm) và U23 Uzbekistan (55 điểm)… nhưng chúng ta vẫn bỏ xa so với U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Malaysia.

U23 Thái Lan cũng tham dự 5 giải U23 châu Á giống như U23 Việt Nam. Họ đã giành 3 chiến thắng, hòa 4, thua 9 trận và chỉ có 13 điểm. Trong khi đó, Indonesia chỉ tham dự giải đấu này 1 lần (năm 2024) và giành 7 điểm. Còn Malaysia tham dự 3 lần với tổng cộng 10 trận nhưng chỉ có 4 điểm.