Bóng đá Malaysia nhận thêm cú sốc, nhà tài trợ âm thầm rút lui

Tờ Astro của Malaysia đưa tin: “Logo của một ngân hàng lớn không thấy xuất hiện trên các bảng quảng cáo trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), trong trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal hôm thứ ba tuần trước. Logo của ngân hàng này cũng không còn xuất hiện trên website chính thức của FAM”.

“Nhà tài trợ chính thức của FAM có thể đã rút lui, sau khi FIFA tiết lộ sự thật về vụ việc gây rúng động, liên quan đến vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả. FAM tiếp tục đối diện với khủng hoảng mới”, tờ Astro viết thêm.

Đội tuyển Malaysia có thể đã mất nhà tài trợ chính, sau scandal cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: T.H).

Trước đó, Chính phủ Malaysia và Bộ Thanh niên và Thể thao nước này đã tuyên bố, họ sẽ không chi tiền ngân sách cho vụ kiện của FAM tại CAS, nhằm đảo ngược phán quyết của FIFA, khi FIFA trừng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Họ bị phạt vì làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

Những động thái này khiến cho bóng đá Malaysia khó khăn thực sự, FAM đối diện với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, sau khi họ mất hàng loạt nguồn thu lớn.

Bình luận về việc nhà tài trợ chính của FAM âm thầm rút lui giữa khủng hoảng, Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Malaya Sayf Ismail nói: “Với một ngân hàng hay bất kỳ một công ty niêm yết đại chúng nào, họ phải bảo vệ hình ảnh đại chúng của họ”.

Không chỉ bị thiệt hại tài chính, bóng đá Malaysia có thể đối diện với những rắc rối pháp lý (Ảnh: NST).

“Họ bị ràng buộc bởi ESG (hoạt động quản trị doanh nghiệp và môi trường, xã hội). Họ phải hành động vì lợi ích chung. Họ có bộ quy tắc đạo đức của riêng họ và buộc phải loại bỏ mọi hình thức có liên quan đến gian lận, đặc biệt là sau khi họ nhìn thấy những gì mà FAM đã tham gia.

FIFA đã kết luận FAM đã gian lận để giành lợi thế, dẫn đến thương hiệu của nhà tài trợ bị ảnh hưởng rất lớn. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, trong các hợp đồng thương mại, luôn có điều khoản cho phép các nhà tài trợ rút lui trong những vấn đề nghiêm trọng, khi một trong hai bên có lỗi”, Giáo sư Sayf Ismail phân tích thêm.

Dựa trên phân tích của vị giáo sư này, khi nhà tài trợ nói trên rút lui, FAM cũng không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào.

Về mặt pháp lý, FAM đang đối diện với những rắc rối lớn. Chính phủ Malaysia đã yêu cầu các cơ quan chức năng của nước này mạnh tay trong việc điều tra các hoạt động của FAM, đặc biệt là điều tra về sự yếu kém trong khâu quản trị.

Trong khi đó, FIFA kêu gọi các chính phủ có liên quan đến vụ việc, gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, Hà Lan và Malaysia điều tra theo hướng FAM và các cầu thủ cố tình làm giả hồ sơ. Theo khuyến cáo của các luật sư của FIFA, hành vi làm giả hồ sơ là hành vi có thể xem xét dấu hiệu hình sự.