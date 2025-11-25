HLV Flick báo tin vui về lực lượng, HLV Chelsea chỉ cách đánh bại Barcelona

Sau chiến thắng tưng bừng trước Athletic Bilbao, Barcelona đã lên đường đến London để chuẩn bị cho màn đọ sức được mong chờ với Chelsea ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League.

HLV Flick tin tưởng vào khả năng Rashford sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea tại Champions League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu cuối tuần qua, Marcus Rashford vắng mặt do bị cúm. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh sẽ tái xuất trong lần trở lại quê nhà, khi HLV Hansi Flick xác nhận chân sút sinh năm 1997 đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng ra sân.

"Tôi thực sự rất vui. Cậu ấy vừa hồi phục sau khi bị cảm và hiện đã ổn. Chúng tôi sẽ quyết định vào ngày mai xem cậu sẽ đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

Rashford đóng vai trò quan trọng trong đội hình, Tôi ấn tượng với chất lượng chơi bóng, với những gì cậu ấy thể hiện trong vòng cấm và trước khung thành. Cậu ấy đã cho thấy điều đó rất rõ khi khoác áo Barcelona.

Từ khi đến Barcelona, bạn có thể thấy anh ấy mỉm cười nhiều hơn. Anh ấy đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi chơi bóng tại đây”, HLV Hansi Flick phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Từ khi cập bến Barcelona theo dạng cho mượn từ Man Utd, Rashford đã để lại những màn trình diễn ấn tượng, điều này được thể hiện qua 6 bàn thắng, 9 kiến tạo qua 16 trận.

Sự hiện diện của Rashford trong đội hình của Barcelona là một thử thách lớn, thậm chí là cực đại, đối với hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, HLV Maresca không tỏ ra e ngại mà còn nói thẳng cách để hóa giải lối chơi tấn công như vũ bão của đội bóng Tây Ban Nha.

“Đó là một đội bóng phi thường nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để giành chiến thắng. Chiến thuật dâng cao của họ là một yếu tố đáng gờm, họ là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và luôn ghi bàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cần tìm sự cân bằng hợp lý giữa tấn công và phòng ngự.

Cả hai bên đều có những ngôi sao trong đội hình, nhưng chúng tôi sẽ là một đội thi đấu tốt hơn. Chelsea đang tiến bộ từng ngày và tôi tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này”, HLV Maresca nói.

HLV Maresca tin tưởng vào một chiến thắng trước Barcelona (Ảnh: Getty).

Chelsea đang đặt niềm tin vào khả năng cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả. Chiến thuật được dự đoán là tận dụng tối đa những cơ hội từ sai lầm của đối thủ và phát huy tối đa điểm mạnh tốc độ của bản thân.

Với phong độ ngày càng ổn định và tinh thần quyết tâm cao, The Blues hoàn toàn có lý do để hy vọng vào một kết quả tích cực trước gã khổng lồ Tây Ban Nha. Dù biết rằng thử thách sắp tới là không hề nhỏ, nhưng thầy trò HLV Maresca sẵn sàng chiến đấu để giành lợi thế quan trọng tại Champions League.