Xác định thời điểm bốc thăm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận tin vui

Theo thông báo từ AFC, lễ bốc thăm giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 2/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là thời khắc người hâm mộ và giới chuyên môn mong chờ. Lá thăm may rủi có thể quyết định số phận của các đội bóng ở giải đấu.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai ở lễ bốc thăm giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

16 đội góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á gồm 11 đội nhất bảng là Jordan, Nhật Bản, Việt Nam, Australia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria; cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, UAE. Cùng với đó, đội chủ nhà Saudi Arabia nghiễm nhiên có vé tham dự.

Theo kết quả phân định nhóm hạt giống, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar. Điều này giúp chúng ta tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng.

Kết quả phân định nhóm hạt giống cụ thể như sau:

Nhóm 1: U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Iraq.

Nhóm 2: U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Australia và U23 Qatar

Nhóm 3: U23 Thái Lan, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Iran

Nhóm 4: U23 Trung Quốc, U23 Syria, U23 Kyrgyzstan và U23 Lebanon.

U23 Việt Nam trải qua năm 2025 thi đấu khá thành công (Ảnh: Minh Quân).

Vòng chung kết giải đấu diễn ra từ ngày 7-25/1/2026 tại Saudi Arabia. Thành tích của U23 Việt Nam trong những năm qua khá ổn định. Đội bóng đều lọt vào tứ kết giải U23 châu Á trong hai mùa giải gần đây vào năm 2022 và 2024.

Trước thềm giải đấu, U23 Việt Nam sẽ có màn thử lửa chất lượng ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Trong năm qua, U23 Việt Nam đã thi đấu khá thành công. Chúng ta đã xuất sắc giành chức vô địch thứ ba liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại giải U23 châu Á. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở cả hai giải đấu này.

Điều này tạo bước đệm để U23 Việt Nam có thể gặt hái thành công ở hai giải đấu quan trọng hơn là SEA Games 33 và vòng chung kết giải U23 châu Á.