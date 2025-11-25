Báo Malaysia bình luận khi U17 Việt Nam đại thắng 14-0, vượt mặt đội nhà

“U17 Malaysia đã mất ngôi đầu bảng vào tay của U17 Việt Nam ở bảng C vòng loại giải U17 châu Á”, tờ Makan Bola mở đầu bài viết về cục diện bảng đấu. Ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0, còn U17 Malaysia chỉ thắng 1-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 (Ảnh: VFF).

Điều đó giúp cho U17 Việt Nam vượt qua U17 Malaysia để dẫn đầu bảng C. Cả hai đội cùng có 6 điểm nhưng U17 Việt Nam xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tờ Makan Bola bình luận thêm: “Ở lượt trận mở màn, U17 Malaysia đã giành chiến thắng tới 13-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana và tạm giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Javier Jorda đã mất ngôi vị này vào tay U17 Việt Nam.

Sau chiến thắng tưng bừng, U17 Malaysia đã gây thất vọng khi chật vật giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Hong Kong. Đây là trận đấu mà toàn đội đã thi đấu dưới khả năng. Tận dụng thời cơ này, U17 Việt Nam đã vượt lên khi giành chiến thắng tới 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 Việt Nam tạm xếp trên U17 Malaysia trên bảng xếp hạng (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng có 6 điểm sau hai lượt trận nhưng hiệu số bàn thắng của U17 Việt Nam tốt hơn nhiều. Ở lượt trận thứ ba, U17 Malaysia đối đầu với U17 Macau (Trung Quốc). Đội bóng của HLV Javier Jorda cần tận dụng trận đấu này để ghi nhiều bàn thắng. Còn U17 Việt Nam đụng độ với U17 Hong Kong.

Cả hai đội cần duy trì chiến thắng, trước khi đọ sức với nhau ở lượt trận cuối cùng vào ngày 30/11. Chỉ có đội đầu bảng giành tấm vé trực tiếp tham dự giải U17 châu Á”.

Các trận đấu giữa U17 Malaysia - U17 Macau, và U17 Việt Nam - U17 Hong Kong cùng diễn ra vào lúc 19h ngày 26/11.

HLV Cristiano Roland khen ngợi tinh thần của U17 Việt Nam Phát biểu sau chiến thắng trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam cho biết: “Tôi hài lòng với thái độ của cầu thủ U17 Việt Nam. Các cầu thủ đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị cho màn so tài này. Đội đã đạt được mục tiêu của mình và giờ là lúc để nghĩ đến trận tiếp theo. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Thật sự tôi vui về cách mà các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối. Mạnh Quân là một trong những nhân tố giúp sức vào chiến thắng này”. Nói về màn so tài tiếp theo với U17 Hong Kong, HLV Roland khẳng định: “Đó sẽ là trận đấu khó khăn. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cho các cầu thủ để hướng tới mục tiêu chiến thắng”.