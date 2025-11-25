Bất mãn với HLV Xabi Alonso, Vinicius nổi loạn, đẩy Real Madrid vào thế khó

Vinicius hiện còn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi riêng với Chủ tịch Florentino Perez vào cuối tháng trước, tiền đạo người Brazil được cho là đã bày tỏ rõ quan điểm không muốn tiếp tục gắn bó.

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Alonso ngày một căng thẳng (Ảnh: Getty).

Quá trình đàm phán của Real Madrid với Vinicius liên tục lâm vào bế tắc. Đôi bên không thống nhất được các điều khoản tài chính, cũng như vị trí và tầm ảnh hưởng của Vinicius dưới thời Xabi Alonso.

Căng thẳng bị đẩy lên cao sau trận El Clasico với Barcelona vào ngày 26/10. Vinicius đã tỏ rõ sự không hài lòng khi bị thay ra ở phút 72. Cầu thủ này đi thẳng vào đường hầm và từ chối bắt tay HLV Alonso.

Dù sau đó tiền đạo người Brazil đã gửi lời xin lỗi nhưng anh được cho là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Vinicius không muốn cam kết với Real Madrid chừng nào mâu thuẫn giữa anh và HLV Alonso chưa được giải quyết.

Căng thẳng của hai người bắt đầu từ trận thua 0-4 trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup vào ngày 9/7. HLV Alonso dự tính để Vinicius dự bị, nhưng chấn thương của Trent Alexander-Arnold buộc ông phải điều chỉnh, đưa tiền đạo Brazil đá lệch phải.

Kể từ thời điểm đó, Vinicius chỉ đá trọn vẹn 5/17 trận của Real Madrid mùa này, có 4 lần ngồi dự bị tại La Liga và tiếp tục bị xếp ngoài đội hình xuất phát trong trận hòa 2-2 với Elche cuối tuần trước.

Tiền đạo Brazil tin rằng anh không còn nhận được sự tin tưởng giống thời Carlo Ancelotti. Điều đó thể hiện rõ khi trong bài xin lỗi sau El Clasico, anh tránh nhắc tên Alonso. Đây là chi tiết khiến ban lãnh đạo Real Madrid bất ngờ, bởi khi Vinicius xin lỗi trực tiếp toàn đội, HLV Alonso vẫn có mặt.

Trong khi đó, HLV Alonso nhiều lần khẳng định việc xoay tua là cần thiết để đảm bảo thể lực trong lịch thi đấu dày đặc.

Vinicius nhất quyết không gia hạn hợp đồng với Real Madrid (Ảnh: Getty).

Hiện Vinicius đang hưởng mức lương khoảng 18 triệu euro/năm sau thuế, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro. Real Madrid từng đề xuất mức lương mới vào khoảng 20 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, đại diện của Vinicius yêu cầu gói đãi ngộ gần 30 triệu euro/năm, bao gồm lương, thưởng và một khoản phí ký lại hợp đồng, điều chưa từng có trong cấu trúc lương của CLB.

Ở mùa giải này, Vinicius mới ghi 5 bàn sau 16 trận, trong khi Mbappe đã có 18 pha lập công sau số trận tương tự. Một số chuyên gia tại Brazil nhận định Vinicius đang đối mặt với áp lực và biến động tâm lý giống như Neymar từng trải qua.

Dù Real Madrid đang đứng đầu La Liga nhưng tờ The Athletic cho biết nội bộ đội bóng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, khi một nhóm cầu thủ kỳ cựu tỏ ra không hài lòng với tình hình hiện tại.