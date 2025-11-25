Alcaraz hướng tới thành tích của Sinner ở ngôi đầu bảng xếp hạng ATP

Carlos Alcaraz đã đạt mốc 47 tuần giữ vị trí số một bảng xếp hạng ATP tính đến tuần này, đây là thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.

Alcaraz chỉ còn kém 3 tuần nữa là chạm đến cột mốc 50 tuần giữ vị trí “đỉnh” bảng ATP, giúp anh đứng vị trí số 14 ở danh sách các tay vợt giữ nhiều tuần ở ngôi số một thế giới nhất. Jannik Sinner đang sở hữu thành tích 66 tuần ở ngôi đầu bảng ATP.

Alcaraz và Sinner thống trị quần vợt thế giới trong năm 2025 khi thâu tóm cả 4 Grand Slam (Ảnh: Getty).

Chức vô địch 4 giải Grand Slam năm nay đều thuộc về Alcaraz và Sinner, đặc biệt họ gặp nhau 3/4 trận chung kết. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon còn Alcaraz lên ngôi ở Roland Garros, US Open.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.

Jannik Sinner thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Siêu sao người Italy vô địch ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.

Trong tuần qua, một số tay vợt tham gia giải đồng đội Davis Cup 2025 nên thứ hạng đơn nam không có nhiều thay đổi. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không dự giải đấu ở Italy, khi chủ nhà Italy đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Flavio Cobolli và Matteo Berrettini chói sáng giúp Italy lần thứ ba liên tiếp vô địch Davis Cup, một kỷ lục mới của giải quần vợt đồng đội. Chức vô địch lần này của Italy không bùng nổ như các mùa giải khác, bởi giải đấu tầm cỡ thế giới nhưng ít có tay vợt hàng đầu tham dự.

Các vị trí sau Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP là Jannik Sinner (11.500 điểm), Alexander Zverev (5.160 điểm), Novak Djokovic (4.830 điểm), Felix Auger-Aliassime (4.245 điểm), Taylor Fritz (4.135 điểm) và Alex de Minaur (4.135 điểm).