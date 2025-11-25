Xuất hiện người duy nhất có thể “giải cứu” Malaysia thoát án phạt của FIFA

Tờ báo của Malaysia bình luận: “Giữa thời điểm lòng tin người hâm mộ giảm sút, FAM có nguy cơ sụp đổ, sự xuất hiện của luật sư Serge Vittoz được xem như luồng gió mới. Chuyên gia pháp lý này nổi tiếng với kiến thức sâu rộng về luật thể thao quốc tế và kinh nghiệm dày dạn trong hoạt động trọng tài toàn cầu”.

Luật sư Serge Vittoz là niềm hy vọng duy nhất giúp FAM thoát án ở thời điểm này (Ảnh: FAM).

Serge Vittoz hiện là luật sư của Charles Russell Speechlys, hãng luật uy tín có trụ sở tại Geneva, nơi được xem là “điểm nóng” của các vấn đề pháp lý liên quan đến thể thao thế giới. Tại đây, nhiều vụ tranh chấp lớn của các liên đoàn quốc tế, vận động viên hàng đầu hay tổ chức quản lý thể thao đã được xử lý.

Với hơn 100 vụ từng tham gia tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS), luật sư Serge Vittoz là một trong những cái tên đáng tin cậy nhất trong giới luật thể thao. Ông thường xử lý các hồ sơ phức tạp liên quan đến kỷ luật, tính liêm chính hay các thủ tục chuyên môn, vốn là nền tảng cốt lõi của công bằng thể thao.

Không chỉ vậy, Serge Vittoz còn từng làm trọng tài trong các hội đồng kỷ luật và phòng chống doping ở nhiều giải đấu lớn ở tầm thế giới. Kinh nghiệm thực chiến này giúp ông trở thành một trong những nhân vật được cộng đồng luật thể thao quốc tế nể trọng.

Việc FAM bổ nhiệm Vittoz cho thấy liên đoàn không xem nhẹ vụ việc của bảy cầu thủ Malaysia. Đây là một hồ sơ pháp lý yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về quy trình kỹ thuật, vượt xa năng lực của các luật sư thông thường khi được chuyển lên CAS.

Sự hiện diện của ông mang lại hy vọng rằng Malaysia không chỉ tham gia tranh tụng để bảo vệ quan điểm của mình, mà còn nắm trong tay chiến lược bài bản nhằm phát hiện những sai sót thủ tục có thể đã xảy ra trong quá trình xử lý kỷ luật trước đó.

Bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ nếu kháng cáo thất bại lên CAS (Ảnh: FAM).

Nỗi lo của người hâm mộ về khả năng án phạt tăng nặng vẫn bao trùm bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, tờ báo Malaysia tin rằng việc Serge Vittoz từng nhiều lần đảo ngược kết quả nhờ phân tích kỹ thuật sắc bén sẽ giúp bóng đá nước này thay đổi tình hình.

Vụ việc không đơn thuần là câu chuyện sai phạm và trừng phạt. Nó còn liên quan đến danh dự của bóng đá Malaysia và uy tín của FAM trên trường quốc tế. Bởi vậy, luật sư Serge Vittoz đang trở thành niềm hy vọng trong thời điểm bóng đá Malaysia đứng trước thách thức lớn.

Tờ Makan Bola bày tỏ tin tưởng vào vị luật sư này: “Malaysia bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến pháp lý sẽ định đoạt tương lai của 7 cầu thủ nói trên. Với hồ sơ dày dạn và uy tín quốc tế của Serge Vittoz, triển vọng tìm lại công bằng dường như sáng sủa hơn so với trước đây”.