Người đàn ông bị bạn nhậu chém tử vong

Tối 25/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết các đơn vị chức năng vừa làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Mỹ Lâm khiến một nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Cụ thể, theo cảnh sát, lúc 17h15 cùng ngày, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo về việc ông H.V.T. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm) chết tại nhà riêng, trên người có thương tích.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, cảnh sát đã xác minh ban đầu, triệu tập các đối tượng liên quan.

Theo nhà chức trách, khoảng 9h cùng ngày, ông H.V.T. ăn cơm, uống rượu với Đàm Văn Tính (SN 1959, trú tại phường Mỹ Lâm) và N.V.H. (SN 1960, trú tại phường Mỹ Lâm).

Sau khi uống rượu say, giữa 3 người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu ông T., khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó Tính và H. trèo tường ra khỏi nhà nạn nhân, về nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục xác minh, giải quyết vụ án mạng theo quy định.