Khách Việt sắp có thêm lựa chọn sedan châu Âu hiệu suất cao, giá 1,5 tỷ

Sau khi Honda Việt Nam tuyên bố nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối cùng, phân khúc xe hiệu suất cao cỡ C tại nước ta bất ngờ trở nên sôi động. Đầu tiên là sự gia nhập của Volkswagen Golf R Performance 4Motion, và sắp tới là Skoda Octavia RS.

Sản phẩm này đang được nhiều đại lý Skoda nhận cọc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc. Tại thị trường quốc tế, Octavia còn có một số phiên bản “giá mềm”, hướng tới cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng C phổ thông, nhưng chưa rõ có được mang về Việt Nam hay không.

Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng, Skoda Octavia RS dự kiến có giá khoảng 1,5 tỷ đồng và sẽ có xe bàn giao trước Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Skoda).

Thông tin trên chưa được Skoda Việt Nam xác nhận, nhưng Octavia RS từng được hãng xe châu Âu trưng bày tại triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, và xuất hiện trong nhiều sự kiện truyền thông. So với các bản thường, biến thể RS được tinh chỉnh khá nhiều ở khung gầm và hệ thống lái.

Skoda Octavia RS sử dụng động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh 265 mã lực và 370Nm. Những thông số này chưa mạnh bằng Volkswagen Golf R Performance 4Motion và Honda Civic Type R (đều là 315 mã lực và 420Nm), nhưng “tân binh” đến từ châu Âu vẫn có lợi thế cạnh tranh nhất định.

Volkswagen Golf chính thức ra mắt Việt Nam ngày 31/10 với tổng cộng 6 phiên bản, trong đó có biến thể R hiệu suất cao (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu được chốt giá bán quanh mức 1,5 tỷ đồng, Skoda Octavia RS sẽ rẻ hơn đáng kể so với Volkswagen Golf R (1,898 tỷ đồng) và Honda Civic Type R (2,999 tỷ đồng). Ngoài ra, Octavia hứa hẹn có không gian ngồi rộng rãi hơn Golf nhờ kiểu dáng sedan và chiều dài cơ sở lớn hơn, đạt 2.681mm.

Những người dùng ưa thích phong cách lái xe thể thao là đối tượng khách hàng của Skoda Octavia RS, nhưng nếu quan tâm nhiều đến hiệu suất vận hành, Volkswagen Golf R có thể là lựa chọn hấp dẫn hơn, khi được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Nội thất của Skoda Octavia RS khá hiện đại, với màn hình giải trí 13 inch có kết nối điện thoại không dây, cần số điện tử và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Ngoài ra, các hàng ghế có thiết kế kiểu thể thao, sử dụng chất liệu da pha Alcantara (Ảnh: Skoda).

Theo giới chuyên gia, Skoda Octavia RS sẽ là một sản phẩm giúp thương hiệu ô tô đến từ Séc làm “hình ảnh” nhiều hơn là yếu tố tạo đột phá doanh số. Dải sản phẩm của hãng đang có 4 mẫu xe, trải dài từ phân khúc B đến D; trong đó, có hai mẫu được lắp ráp trong nước là Slavia và Kushaq.