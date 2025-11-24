LĐBĐ Malaysia đối mặt với hậu quả nghiêm trọng khi thách thức FIFA

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo trong vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ, FAM khẳng định sẽ tiếp tục nộp hồ sơ lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Theo tờ Bharian, đó là hành động thách thức quyết định của FIFA.

Báo giới Malaysia cảnh báo FAM đang thách thức quyết định của FIFA (Ảnh: FAM).

Tờ báo này dẫn lời chuyên gia Zulakbal Abd Karim khi cảnh báo FAM phải chuẩn bị tinh thần đối mặt những hệ quả nặng nề hơn nếu phán quyết của CAS không đứng về phía họ.

Ông nhấn mạnh rằng FIFA đã trình bày các bằng chứng “vững như bàn thạch” về hành vi làm giả tài liệu nhập tịch 7 cầu thủ, thông qua văn bản điều tra chi tiết mà tổ chức này công bố. Điều đó cũng đồng nghĩa mức phạt ban đầu áp dụng cho FAM gần như không có cơ sở để thay đổi.

Chuyên gia Zulakbal Abd Karim cho biết: “FIFA đã đưa ra bằng chứng rõ ràng để xử lý FAM. Khi chúng ta tiếp tục đưa vụ việc lên CAS, điều đó chẳng khác nào đặt dấu hỏi lên những chứng cứ mà họ đang nắm trong tay.

Và khi làm vậy, nguy cơ bị áp dụng những biện pháp kỷ luật nặng hơn hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế, nếu FAM quyết theo đuổi vụ kiện đến CAS, họ cần chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Theo tờ Bharian, FIFA có quyền tăng mức phạt và kéo dài án kỷ luật nếu FAM thất bại khi kháng cáo tại CAS.

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho rằng án phạt của FIFA với FAM (phạt tiền khoảng 11,5 tỷ đồng) chỉ là phần đầu của vấn đề.

Ông khẳng định FIFA sẽ bắt đầu giai đoạn điều tra thứ hai, tập trung vào quy trình nộp hồ sơ, những người chịu trách nhiệm xử lý và các lỗ hổng hệ thống dẫn đến việc tài liệu giả mạo được thông qua.

Malaysia có nguy cơ đối diện với án phạt bổ sung từ FIFA (Ảnh: FAM).

Ông Windsor cho biết: “Những án phạt FIFA công bố vừa rồi chỉ là án kỷ luật liên quan đến trận đấu. Cuộc điều tra quan trọng hơn về trách nhiệm và quy trình mới là phần tiếp theo”.

AFC dự đoán các quan chức cấp cao của FAM, bao gồm quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi cùng nhiều nhân vật chủ chốt, sẽ được triệu tập ngay khi FIFA chính thức mở hồ sơ điều tra. Dù vậy, Windsor khẳng định FAM có nguy cơ bị treo tư cách thành viên FIFA. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Malaysia có khả năng sụp đổ.

Tổng thư ký AFC nói thêm: “Việc đình chỉ tư cách thành viên FIFA của FAM không phải vấn đề lúc này. Tất cả tùy thuộc vào kết luận cuối cùng. Nếu sai phạm thuộc về một số cá nhân, mức xử lý sẽ khác, còn nếu liên quan đến toàn bộ bộ máy, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác”.