Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua vòng loại giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Ở vòng loại, chỉ có U23 Hàn Quốc có thành tích tương tự như U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng ở vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: Minhh Quân).

Tờ Sohu đã có bài viết khen ngợi U23 Việt Nam, đặc biệt là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Tờ báo Trung Quốc viết: “U23 Việt Nam xem phòng ngự là cách tấn công tốt nhất. Đội bóng này cho thấy sức mạnh hàng thủ.

U23 Yemen đã tận dụng lợi thế về thể hình, liên tục tấn công vào hàng phòng ngự của U23 Việt Nam nhưng hàng thủ của đội chủ nhà tổ chức tốt. Thủ môn của U23 Việt Nam cũng có nhiều tình huống cứu thua quan trọng.

U23 Việt Nam kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Sau đó, họ tìm cách xé toạc hàng thủ của U23 Yemen bằng những đường chuyền có tính sát thương cao, mang đậm tính chiến thuật. Cuối cùng, họ đã vươn lên giành chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0 trước U23 Yemen.

Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thực sự đáng gờm. Họ đã trải qua 3 trận toàn thắng mà không thủng lưới bàn nào. Họ xuất sắc hóa giải các tình huống ở cả trên không lẫn mặt đất. Ngoài ra, hàng thủ của U23 Việt Nam còn có khả năng chịu áp lực lớn.

Hàng thủ của U23 Việt Nam không thủng lưới bàn nào (Ảnh: Minh Quân).

Màn trình diễn ở vòng loại giải U23 châu Á cho thấy sự gắn kết và kỷ luật trong phòng ngự của U23 Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng này cũng có hàng tiền vệ đánh chặn tốt và thủ môn chơi xuất sắc. Điều đó khiến cho U23 Việt Nam trở thành đáng gờm với các đối thủ ở châu Á”.

Theo cách phân loại của AFC, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai trước lễ bốc thăm giải U23 châu Á 2026 cùng với các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar. Nhờ đó, chúng ta tránh đụng độ với các đối thủ lớn. Lễ bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á diễn ra vào ngày 2/10 tại Malaysia.