Indonesia và Malaysia áp sát đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Cụ thể, theo tính toán của trang chuyên thống kê bóng đá toàn cầu Football Ranking, đội tuyển Việt Nam hiện đứng vị trí 114 thế giới, với 1.169,92 điểm. Chúng ta tụt một bậc so với chính chúng ta hồi tháng trước.

Trong tháng 9 này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không thi đấu quốc tế, chúng ta chỉ đá giao hữu nội bộ với hai CLB trong nước là CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định.

Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu Đông Nam Á (Ảnh: Hướng Dương).

Ở vị trí 114, đội tuyển Việt Nam đang bị hai đối thủ tại Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia bám sát.

Football Ranking tính toán đội tuyển Indonesia hiện có tổng cộng 1.157,98 điểm, xếp hạng 119 thế giới. Đội bóng xứ sở vạn đảo tụt một bậc so với tháng 8.

Trong những ngày qua, đội tuyển Indonesia có hai trận đấu giao hữu gặp Đài Loan và Lebanon. Họ thắng Đài Loan 6-0 và hòa Lebanon 0-0.

Còn với đội tuyển Malaysia, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tiếp tục tăng hạng. Họ đã thăng lên hạng 123 thế giới, tăng hai bậc so với tháng trước. Malaysia có tổng cộng 1.148,23 điểm, tăng đến 9,75 điểm so với tháng 8.

Các đội tuyển Malaysia (áo vàng) và Indonesia đã ở rất gần với đội tuyển Việt Nam, trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: CNN Indonesia).

Đội tuyển Malaysia có hai trận đấu quốc tế trong tháng 9, họ thắng cả hai trận. Đó là trận thắng Singapore 2-1 ngày 4/9 và trận thắng Palestine 1-0 ngày 8/9.

Dẫn đầu Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng xếp hạng 102 FIFA, giữ nguyên thứ hạng so với tháng trước. Thái Lan hiện có 1.222,20 điểm.

Trong tháng 9, Thái Lan có hai trận đấu quốc tế, một trận thắng Fiji 3-0 ngày 4/9 và một trận thua Iraq 0-1 ngày 7/9. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trong khuôn khổ King’s Cup của Thái Lan.

Sang tháng tới, thứ hạng của các đội Đông Nam Á có khả năng sẽ biến động lớn, khi các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Thái Lan sẽ tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, còn đội tuyển Indonesia sẽ tham dự vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.