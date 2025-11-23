Báo Argentina bình luận về gian dối của LĐBĐ Malaysia

Mới đây, FIFA đã công bố chi tiết tài liệu vạch trần sự gian dối của FAM trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ. Trong đó, FIFA cũng cung cấp lời khai của những cầu thủ có liên quan về gốc gác của mình.

Các cầu thủ Malaysia nói dối quanh co về nguồn gốc của mình (Ảnh: CDN).

Tờ Capital De Noticias (Argentina) đã nêu ra chi tiết bất thường: “Trong lời khai với FIFA, Facundo Garces thừa nhận rằng người đại diện Federico Raspanti là người đề nghị anh khoác áo tuyển Malaysia.

Raspanti nói rằng anh có “gốc gác Malaysia”. Garces xác nhận cha mẹ anh đều sinh tại Argentina và anh hầu như không biết nhiều về ông mình.

Trung vệ gốc Argentina khai rằng đã gửi giấy khai sinh của mình, của cha và của ông cho người đại diện mà không kiểm tra kỹ. Khi được hỏi về việc tồn tại hai bản tài liệu mâu thuẫn (một ghi ông của anh sinh tại Malaysia, bản khác ghi sinh tại Santa Fe), Garces nói rằng việc xác minh không phải trách nhiệm của anh. Anh phủ nhận mọi sự tham gia vào hành vi giả mạo và nói chỉ biết chuyện khi nhận thông báo bị phạt.

Điều gây chú ý nhất là không một cầu thủ nào liên lạc với FAM sau khi bị trừng phạt, dù tất cả đều đổ lỗi cho FAM là bên “gây ra sai sót”.

Trong khi đó, Machuca cũng khai tương tự Garces khi khẳng định mình đã giao cho người đại diện xử lý và không kiểm tra kỹ càng.

Dù khó tin nhưng lời khai của năm cầu thủ còn lại càng thêm kỳ quặc. Ví dụ, cầu thủ người Tây Ban Nha Gabriel Palmero buột miệng nói: “Ông tôi sinh ở Venezuela và bà tôi sinh ở Tây Ban Nha. À không, tôi muốn nói là Malaysia, xin lỗi”. Anh nói thêm rằng anh có mặt khi cha đưa giấy tờ cho người đại diện và “không hứng thú kiểm tra”.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguy cơ mất nghiệp vì án phạt của FIFA (Ảnh: Getty).

Cầu thủ Argentina thứ ba, Rodrigo Holgado, nói rằng anh tin ông mình sinh tại Malaysia vì cha anh nói vậy. Cầu thủ Joao Figueiredo khai rằng ông của anh đến từ Brazil, còn bà đến từ Malaysia. Nhưng anh xác nhận bà đang sống ở Sao Paulo và anh gặp bà mỗi năm. Anh nói người đại diện đề nghị anh chơi cho Malaysia sau ba tháng thi đấu tại một CLB ở nước này.

Trường hợp gây chú ý nhất là cầu thủ Hà Lan Hcctor Hevel. Hồ sơ xuất trình không chỉ nói rằng ông của Hevel là người Malaysia, mà còn nói anh từng sống 10 năm tại Malaysia. Hevel bác bỏ, nói rằng anh ký mà không đọc, theo chỉ dẫn”.

Tờ Capital De Noticias cho rằng các cầu thủ không thể vô can trong vụ này. Tờ báo của Argentina viết thêm: “FIFA cũng thông báo vụ việc cho các cơ quan tư pháp của Argentina, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia vì hành vi giả mạo giấy tờ liên quan đến quốc tịch “ảnh hưởng trực tiếp tới tính liêm chính thể thao và có thể dẫn đến hệ quả pháp lý”.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có thể tiếp tục kháng cáo lên CAS. Tuy nhiên, họ đối mặt với rủi ro lớn hơn, bởi CAS và FIFA có thể tăng mức phạt sau khi điều tra sâu hơn. Tạm thời, 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò trong 1 năm. Điều đó có thể khiến các cầu thủ mất sự nghiệp.