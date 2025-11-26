Miền Bắc đêm và sáng trời rét, Nam Trung Bộ mưa lớn giảm dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 25/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc đêm và sáng trời rét, vùng núi rét đậm (Ảnh: Hữu Nghị).

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày 26/11, mưa lớn ở Nam Trung Bộ giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 26/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.