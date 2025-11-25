Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau 8 ngày gián đoạn

Đêm 25/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức thông tuyến vào lúc 20h30.

Trong 4 ngày qua, hơn 1.000 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động làm việc liên tục để xử lý 61 điểm hư hỏng trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang, Khánh Hòa).

Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5km/h để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15km/h.

Tại buổi kiểm tra chiều 25/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nặng.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá, nhiều vị trí hư hỏng đã được các đơn vị của ngành đường sắt huy động tối đa nhân lực, máy móc khắc phục, tổ chức chạy thử tải sớm, góp phần đảm bảo mục tiêu thông tuyến Bắc - Nam trong thời gian gần nhất.

Theo báo cáo của VNR, ảnh hưởng mưa lũ nên ngày 17-24/11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến. Nhiều hành khách trả vé tàu, với lượng vé trả của các tàu bị ảnh hưởng là hơn 25.200 vé, tương đương 17,6 tỷ đồng.

Ngành đường sắt khẩn trương khắc phục các sự cố để thông tuyến vào tối 25/11 (Ảnh: VNR).

Trong thời gian các đoàn tàu chờ dọc đường, đường sắt phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách với chi phí hơn 600 triệu đồng, gồm hơn 10.500 suất chính, hơn 6.700 suất phụ.

Vận tải hàng hóa cũng bị thiệt hại nặng do ngừng chạy tàu. Chỉ tính riêng tàu chuyên tuyến đã phải ngừng chạy 34 đoàn, với tổng chi phí vận tải ước tính hơn 9,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các đoàn tàu hàng đang phải dừng dọc đường và chờ kế hoạch tại các ga xuất phát, một số khách hàng vận chuyển hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt; các xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ dẫn đến phát sinh nhiều chi phí.