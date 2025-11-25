Hai ngư dân mắc kẹt trên biển được cứu trong đêm ở Quảng Ninh

Ngày 25/11 Công an Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đã cứu hai ngư dân mắc kẹt tại vùng biển xã Quảng Hà sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm.

Khoảng 1h10 cùng ngày, Công an xã Quảng Hà nhận tin báo về việc một số ngư dân đi bắt ốc chưa kịp vào bờ khi thủy triều dâng cao. Đơn vị lập tức phối hợp với Tổ cảnh sát đường thủy số 3 và người dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cứu sống 2 nạn nhân (Ảnh: Đ.X.).

Đến 4h40, lực lượng chức năng phát hiện bà Phùn Sám Múi (SN 1968) và ông Tằng Sám Múi (SN 1971), dân tộc Dao, trú thôn Vạn Lý, xã Đường Hoa, mắc kẹt tại khu vực Cỏ Gà - luồng Hà Cối. Hai người đi bắt ốc từ chiều 24/11 và không để ý thủy triều lên, do vậy không kịp di chuyển vào bờ nên bị mắc kẹt.

Khi được tìm thấy, cả hai trong tình trạng kiệt sức, sức khỏe suy giảm. Công an xã Quảng Hà và lực lượng đường thủy đã sơ cứu tại chỗ và đưa họ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái 2.

Hiện hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.