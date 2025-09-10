Xác định 16 đội giành vé, giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở đâu, khi nào?

16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2026 gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Jordan, U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Trong số 15 đội vượt qua vòng loại, có 11 đội đầu bảng gồm Jordan (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Việt Nam (bảng C), Australia (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F), Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (J) và Syria (K).

Trong số này, các đội Jordan, Nhật Bản, U23 Việt Nam, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria toàn thắng ở các bảng vòng loại mà họ hiện diện.

U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong tổng số 11 bảng) giành vé vớt dự VCK gồm U23 Trung Quốc (bảng D), Uzbekistan (E), Lebanon (F) và UAE (bảng I).

Trong số các đội bóng này, U23 Trung Quốc, Uzbekistan và Lebanon mỗi đội có 7 điểm. Còn U23 UAE giành được 6 điểm sau 3 trận. Đội bóng còn lại đã có vé dự VCK U23 châu Á 2026 là chủ nhà Saudi Arabia. Đội bóng xứ sở Ả rập là đội duy nhất ở VCK không cần tham dự vòng loại.

Trong khi đó, đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Philippines bị loại rất đáng tiếc. U23 Philippines (bảng K) cũng có 6 điểm sau 3 lượt trận, nhưng đội bóng Đông Nam Á kém UAE chỉ số phụ. U23 Philippines xếp thứ 7 trong nhóm 11 đội nhì bảng.

U23 Thái Lan cũng có vé dự VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Sau khi U23 Philippines bị loại, Đông Nam Á chỉ còn hai đại diện giành vé tham dự VCK U23 châu Á, gồm U23 Việt Nam và Thái Lan. Ở chiều ngược lại, các đội không thiếu tham vọng vươn xa là Indonesia (bảng J) và Malaysia (bảng F) đều đã bị loại.

Điều đáng chú ý tiếp theo, tất cả các đại diện của những nền bóng đá từng vô địch U23 châu Á trong quá khứ, đều hiện diện tại VCK diễn ra vào năm sau. Những đội này có U23 Nhật Bản (2 lần vô địch), Hàn Quốc (1 lần vô địch), Iraq (1 lần), Saudi Arabia (1 lần) và Uzbekistan (1 lần).

Nhật Bản là nền bóng đá duy nhất từng hai lần vô địch U23 châu Á. Còn lại, các nền bóng đá khác chỉ vô địch nhiều nhất một lần.

U23 Nhật Bản cũng là đương kim vô địch U23 châu Á. VCK giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia.