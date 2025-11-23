Bất chấp án phạt, Malaysia tuyên bố chỉ muốn đánh bại tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đã khép lại năm 2025 với thành tích bất bại. Họ đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Malaysia lại đang đối diện với án phạt nặng nề từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tuyển Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi trong trận đấu họ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép (Ảnh: VFF).

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA buộc tội gian lận hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Họ đã thất bại trong việc kháng cáo lên cơ quan quyền lực cao nhất của thế giới bóng đá. Giờ đây, FAM đang chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Nếu thất bại trong cuộc chiến pháp lý ở CAS, FAM sẽ đối diện với án phạt từ AFC. Họ có nguy cơ cao sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (lượt đi).

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia khẳng định chỉ muốn giành chiến thắng tuyển Việt Nam trong trận lượt về vào tháng 3 năm sau.

HLV người Australia nhấn mạnh: “Kế hoạch của chúng tôi là đến Việt Nam và đánh bại đội chủ nhà. Và chúng tôi nói điều đó với sự tôn trọng tuyệt đối”.

HLV Peter Cklamovski khẳng định chỉ muốn đánh bại tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

HLV Cklamovski nhấn mạnh toàn đội đã ý thức rất rõ tầm quan trọng của trận đấu và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt chiến thuật nhằm bước vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam với sự tự tin cao nhất.

“Đó là điều mà tất cả chúng ta sẽ hướng đến và toàn đội sẽ sẵn sàng cho trận đấu ấy. Còn lúc này, tôi muốn tận hưởng chiến thắng trước Nepal vừa qua. Tôi được biết rằng những gì đội tuyển làm được chưa từng xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài đối với bóng đá Malaysia”, ông nói thêm.

HLV người Australia cho rằng việc đội tuyển quốc gia kết thúc trọn vẹn một năm dương lịch mà không thua trận nào là thành tích hiếm hoi và đầy tự hào trong lịch sử bóng đá đất nước.

Nhờ đó, Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) đã vươn lên vị trí thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là vị trí cao nhất của bóng đá Malaysia kể từ năm 2005.