Cầu thủ ở Thái Lan kêu cứu vì lụt, có thể dời sân thi đấu của U22 Việt Nam

Chiều qua (24/11), tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath thông tin, các cầu thủ của CLB Songkhla FC lên fanpage chính thức của đội bóng này, kêu cứu vì bị mắc kẹt trong cảnh mênh mông nước ở Songkhla hiện nay.

Thairath viết: “Cuộc khủng hoảng lũ lụt ở Songkhla đã lan sang giới thể thao. Đội bóng nổi tiếng thuộc Thai-League 2 Songkhla FC bị ảnh hưởng trực tiếp. Các cầu thủ Songkhla FC bị mắc kẹt trong thành phố, không thể rời khỏi nhà do nước lũ, trong khi họ sẽ có trận đấu trên sân đối phương, tại Lopburi, trong khuôn khổ Muang Thai Cup 2025 vào ngày 26/11”.

Songkhla vừa ngập lụt vừa mất điện trên diện rộng, do mưa lũ kéo dài nhiều ngày (Ảnh: Songkhla FC).

Các siêu thị khan hiếm hàng hóa, sau khi người dân gom hàng phòng thân (Ảnh: Songkhla FC).

“Songkhla FC đang tìm cách cứu hộ các cầu thủ này, trong bối cảnh toàn bộ thành phố đang được sơ tán. Songkhla FC đã đăng một thông báo chính thức, tìm thuê thuyền, để đưa các cầu thủ rời khỏi nhà.

Lũ lụt ở Songkhla gây chấn động thế giới bóng đá. Tình hình ở tỉnh Songkhla vẫn căng thẳng do mực nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn và lũ quét. Các cơ quan chính phủ và tình nguyện viên đang khẩn trương hỗ trợ người dân”, Thairath viết thêm.

Songkhla chính là địa điểm thi đấu vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33 của đội tuyển Việt Nam. Hiện nay, chưa có thông tin về thiệt hại ở sân thi đấu chính của tỉnh này là Tinsulanon (sân nhà của Songkhla FC). Tuy nhiên, có thể các sân tập dành cho SEA Games sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, do tình trạng ngập lụt kéo dài, cộng với việc mất điện trên diện rộng, sẽ khiến cho việc duy trì các điều kiện phục vụ cho các trận đấu thuộc bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 33, bị ảnh hưởng.

Một cầu thủ của Songkhla FC ghi lại cảnh xung quanh căn hộ của anh mênh mông nước (Ảnh: Songkhla FC).

Khu vực miền Nam Thái Lan, đặc biệt là tỉnh Songkhla ngập nặng, nhiều khu vực chỉ có thể di chuyển bằng thuyền (Ảnh: Thairath).

Bảng B sẽ có 3 trận đấu, trên sân Tinsulanon, gồm trận U22 Việt Nam - U22 Lào ngày 4/12, U22 Malaysia - U22 Lào ngày 7/12 và U22 Việt Nam - U22 Malaysia ngày 11/12. Thời điểm bóng lăn đã gần kề.

Tờ Thairath chia sẻ thông tin: “Miền Nam Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, đặc biệt là ở tỉnh Songkhla. Lũ lụt ở một số huyện và các thành phố trong tỉnh đã lên đến mức báo động. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng, do mực nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày”.

Trong trường hợp Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33 nhận thấy khâu chuẩn bị và tổ chức thi đấu có thể bị ảnh hưởng ở mức độ đáng xem xét trong ít ngày tới, không loại trừ khả năng địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam có thể được dời về một địa điểm khác, ở một địa phương khác.

U22 Việt Nam đang tập trung tại TPHCM. Toàn đội cũng đang theo dõi tình hình tại Songkhla, chờ quyết định của BTC SEA Games.