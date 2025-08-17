Chênh lệch thể hình, đội tuyển nữ Việt Nam lép vế hoàn toàn trước Australia

Tối 16/8 tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), trận bán kết AFF Cup 2025 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Australia đã diễn ra đầy hấp dẫn. Đây là trận đấu nhiều khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, chính Australia đã loại đối thủ rất mạnh là đương kim vô địch Philippines ở vòng đấu bảng.

Ngay những phút đầu tiên đội tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công, tuy nhiên họ đã phải nhận ngay ''gáo nước lạnh'' từ đội khách. Phút thứ 6, từ đường tạt bóng bên phía cánh trái, Aideen Keane băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Kim Thanh mở tỷ số cho các cô gái Australia. Và sau đó đúng 10 phút, Leticia Mckenna tung cú sút trái phá đưa bóng thẳng vào góc cao nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Sự chênh lệch thể hình được thể hiện rõ ràng trong các tình huống tranh chấp bóng, các cầu thủ đội khách có thể hình gần như gấp đôi chúng ta.

Không chỉ có lợi về mặt thể hình, đội tuyển Australia cũng sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt điều này khiến các cô gái Việt Nam lép vế hoàn toàn trong các tình huống bóng.

Dù liên tiếp nhận 2 bàn thua nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn không nản lòng, liên tục là những tình huống hãm thành của Huỳnh Như hay Bích Thuỳ.

Phút 69, Bích Thuỳ phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội, tuy nhiên ở khoảnh khắc quyết định cô lại dứt điểm trượt khiến bóng đi ra ngoài. Đây cũng là tình huống gây tranh cãi của trận đấu khi thủ môn bên phía đội khách đã phạm lỗi với Bích Thuỳ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.

Bầu không khí bóng đá tuyệt vời được hơn 16.000 cổ động viên tạo ra trên sân Lạch Tray.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0, thì hi vọng lại được thắp lên. Phút 88, Bích Thuỳ khéo léo tâng bóng vượt qua hậu vệ Australia, sau đó đi bóng thẳng vào vòng cấm và dứt điểm góc gần rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển nữ Việt Nam.

Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam tấn công như ''vũ bão'', liên tiếp là các tình huống nhồi bóng vào vòng cấm địa của đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Huỳnh Như cũng sở hữu cho mình một cơ hội mười mươi, tuy nhiên cô phải ôm đầu tiếc nuối khi cú sút cận thành bị hậu vệ đội khách chặn đứng.

2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Các cô gái Việt Nam tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua đáng tiếc.

Ở trận đấu cuối cùng vào ngày 19/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận tranh hạng ba. Trước đó ở trận bán kết 1, đội tuyển nữ Myanmar đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1, nhờ bàn thắng ở những phút cuối trận để đặt chân vào chung kết AFF Cup nữ 2025.