Chủ tịch Madam Pang xin lỗi VFF về vụ nhầm Quốc kỳ rất nghiêm trọng

Ngay trong buổi tối nay (28/10), Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), với đại diện là Chủ tịch Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi đến VFF, về vụ việc nhầm Quốc kỳ trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Theo thông tin từ phía VFF, trong thư xin lỗi, Madam Pang viết: “Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất, vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28/10”.

Madam Pang và FAT xin lỗi VFF và bóng đá Việt Nam (Ảnh: FAT).

“Điều này hoàn toàn không phản ánh đúng sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên, cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra.

FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”, Madam Pang viết thêm trong thư xin lỗi được gửi đến VFF.

Người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá Thái Lan khẳng định FAT đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

Bản thân Madam Pang cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Madam Pang bày tỏ: “Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng, trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức”.

Trước đó, trong buổi chiều nay, ở lễ bốc thăm chia bảng giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Thái Lan, một sai sót nghiêm trọng đã xảy ra. Khi tên của đội futsal U19 Việt Nam xuất hiện, Ban tổ chức chủ nhà đã cho hiển thị nhầm hình ảnh cờ của Trung Quốc.

Gần như ngay lập tức, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phản ứng rất mạnh. VFF gửi thư phản đối tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và FAT.

VFF bày tỏ quan điểm, sai lầm này có thể gây hại cho hình ảnh của Việt Nam và ảnh hưởng tiêu cực đến sự thống nhất trong khu vực, kêu gọi AFF làm rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn, để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Đến tối cùng ngày, phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải công khai xin lỗi VFF, xin lỗi bóng đá Việt Nam.