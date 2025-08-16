Báo Đông Nam Á bình luận về cơ hội vào chung kết của bóng đá nữ Việt Nam

Chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Australia trong trận bán kết, diễn ra lúc 20h00 tối nay (16/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Trước giờ bóng lăn, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Hai trận đấu nóng bỏng đang được chờ đón tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạm trán U23 Australia, còn Myanmar gặp Thái Lan”.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao (Ảnh: VFF).

“Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra ngày 16/8. Hãy cùng chờ đợi đội nào sẽ vào chung kết?”, trang ASEAN Football viết thêm.

Cũng theo trang truyền thông này, họ đánh giá về việc công nghệ VAR lần đầu tiên xuất hiện tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, đang được tổ chức tại Việt Nam. ASEAN Football bình luận: “Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, công nghệ VAR lần đầu được áp dụng, kể từ vòng bán kết giải năm nay”.

“Đây là một bước tiến lớn cho sự công bằng và chuyên nghiệp của bóng đá nữ Đông Nam Á”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Trong khi đó, tờ Thairath của Thái Lan mượn lời HLV của đội tuyển nữ Thái Lan Futoshi Ikeda để đánh giá sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam: “Tôi cho rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đội mạnh hàng đầu hiện nay, tại giải đấu đang diễn ra. Chúng tôi đã trải qua một trận đấu rất khó khăn khi đối đầu với họ”.

Sân Lạch Tray sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

“Trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng đấu bảng, tôi đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình, tung thêm những cầu thủ trẻ vào sân để tăng cường sức trẻ, nhưng chúng tôi vẫn gặp khó khăn”, HLV Futoshi Ikeda.

Cũng theo vị HLV người Nhật Bản đang dẫn dắt đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng, lượng khán giả đông đảo ở sân Lạch Tray (Hải Phòng), sẽ là lợi thế lớn tiếp theo mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sở hữu.

Ông Futoshi Ikeda chia sẻ: “Đối đầu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, các đội khách cũng phải đối đầu với lượng khán giả rất đông đảo cổ vũ cho đội này”.

“Hàng tấn công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rất nguy hiểm, họ luôn tìm thấy khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương”, ông Futoshi Ikeda nói thêm và được tờ Thairath ghi nhận.

Ngoài ra, ông Futoshi Ikeda cũng rất muốn tái ngộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 19/6 tới, trên sân Lạch Tray. Muốn vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải đánh bại U23 Australia ở bán kết, còn Thái Lan phải đánh bại Myanmar cũng ở bán kết (16h00 ngày 16/8).