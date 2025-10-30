Xe đầu kéo chở quá tải trọng gần 300%

Tối 30/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế Q.H.V. do có hành vi điều khiển ô tô đầu kéo chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tới 297,27%.

Cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt với chủ xe đầu kéo do có hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Cảnh sát cân trọng tải với chiếc ô tô đầu kéo (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT cho biết tổng mức xử phạt với chủ xe và lái xe đầu kéo là 160 triệu đồng. Trong đó lái xe bị phạt 10 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 150 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng và bị yêu cầu hạ tải theo đúng quy định trước khi xe tiếp tục lưu thông.

Trước đó vào lúc 10h ngày 29/10, Tổ công tác thuộc Đội 3 làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phát hiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98H-066.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22R-004.xx có dấu hiệu cắt nóc thùng hàng để chở quá tải trọng cho phép.

CSGT sau đó đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra, cân tải trọng phương tiện theo quy định. Kết quả cho thấy phương tiện trên chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông tới 297,27% (80,68 tấn). Cảnh sát cho hay, đây là mức vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cục CSGT cho biết hành vi chở hàng quá tải không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.