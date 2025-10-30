Lộ diện top 13 nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc 2025 của Honda Việt Nam

Đây là hoạt động thường niên do HVN triển khai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên phụ tùng tại hệ thống Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.

Đối với HVN, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng không chỉ dừng lại ở việc cải tiến sản phẩm hay nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều quan trọng hơn là đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình từ trước, trong và sau khi mua xe.

Bà Sayaka Arai Phát biểu tại Vòng chung kết hội thi nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc năm 2025 (Ảnh: BTC).

Với định hướng đó, Hội thi Nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên dịch vụ tại HEAD rèn luyện kỹ năng, giao lưu học hỏi và áp dụng kiến thức vào công việc thực tiễn, từ đó góp phần xây dựng trải nghiệm khách hàng toàn diện, chuyên nghiệp và ngày càng hoàn thiện.

Năm 2025, hội thi tiếp tục được triển khai với 5 hạng mục dự thi: Kỹ thuật trưởng xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc, Kỹ thuật viên xe cỡ trung (Mid-fun) xuất sắc, Nhân viên phụ tùng xuất sắc và Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc.

Hạng mục Kỹ thuật viên Mid-fun - lần đầu tiên được giới thiệu vào năm ngoái - tiếp tục được duy trì nhằm lựa chọn ra đại diện xuất sắc nhất cả nước, cùng với các thí sinh đạt giải cao ở hai hạng mục Kỹ thuật trưởng và Kỹ thuật viên, đại diện cho Honda Việt Nam tham dự Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2026, dự kiến tổ chức tại Indonesia vào năm sau.

Khởi động từ tháng 7, hội thi đã thu hút sự tham gia của 6.101 kỹ thuật viên và kỹ thuật trưởng, 1.703 nhân viên phụ tùng và 1.190 nhân viên quan hệ khách hàng trên toàn quốc.

Tập thể thí sinh tại vòng Chung kết Hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc 2025 (Ảnh: BTC).

Sau vòng thi sơ loại lý thuyết và thực hành, 50 cá nhân tiêu biểu nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết tổ chức ngày 29/10. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện năng lực, tranh tài và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công việc hàng ngày.

Tại vòng chung kết, các phần thi được thiết kế đa dạng với hình thức kiểm tra lý thuyết, xử lý tình huống và thuyết trình, giúp thí sinh phát huy toàn diện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã vinh danh 13 thí sinh đạt thành tích cao nhất tại 5 hạng mục thi đấu và 42 giải khuyến khích. Cụ thể, top 13 danh hiệu cao nhất đã thuộc về:

Danh sách các cá nhân đạt giải năm nay (Ảnh: BTC).

Bên cạnh cúp và chứng nhận, các thí sinh xuất sắc còn nhận được những phần thưởng giá trị. Giải nhất: xe máy Honda Sh Mode (phiên bản tiêu chuẩn); giải nhì: xe máy Honda Air Blade 125 (phiên bản tiêu chuẩn); giải ba: xe máy Honda Vision (phiên bản tiêu chuẩn); giải nhất Mid Fun: Honda Wave RSX; 42 giải khuyến khích: đồng hồ thông minh.

Với cam kết không ngừng cải tiến và hướng đến sự hài lòng cao nhất từ phía khách hàng, HVN tin rằng hội thi năm nay không chỉ là nơi trau dồi chuyên môn mà còn là cơ hội quan trọng để phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Thông qua sự kiện này, HVN tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu tận tâm và luôn đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình.