Báo Thái Lan bình luận khi chủ nhà dùng sai nghiêm trọng Quốc kỳ Việt Nam

Lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi (Thái Lan) đã xảy ra sự cố. Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, ban tổ chức đã sử dụng sai Quốc kỳ của Việt Nam, thay thế bằng Quốc kỳ Trung Quốc.

Trong văn bản gửi AFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Trước tình hình đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phát đi thông báo xin lỗi nhân dân Việt Nam và VFF. Họ viết: “Ông Adisak Benjasiriwan, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam sau sự cố đáng tiếc khi Quốc kỳ Việt Nam bị hiển thị nhầm thành Quốc kỳ Trung Quốc trong lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, được tổ chức hôm nay.

Madam Pang chỉ đạo điều tra và làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan tới vụ dùng sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

FAT hoàn toàn nhận thức sâu sắc và tôn trọng mọi liên đoàn thành viên ở tất cả các cấp, cũng như ý nghĩa thiêng liêng của quốc kỳ mỗi quốc gia, biểu tượng của bản sắc dân tộc. Vì vậy, chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sai sót này. Ngay sau khi sự cố xảy ra, FAT đã thành lập ủy ban điều tra để xác minh nguyên nhân và xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy lỗi xuất phát từ đơn vị tổ chức sự kiện.

FAT chân thành hy vọng rằng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi này và tha thứ cho sai sót không cố ý, hoàn toàn không mang mục đích thiếu tôn trọng đối với Việt Nam”.

Trong khi đó, tờ Thairath bình luận: “Sau sự cố ban tổ chức nhầm Quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á, Chủ tịch FAT, Madam Pang, đã gửi thư xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam vì sự cố đáng tiếc này.

Trong đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” và gửi lời xin lỗi chân thành. Bà nhấn mạnh rằng sai lầm này không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho Việt Nam cũng như các liên đoàn thành viên ASEAN.

Ngay lập tức, Madam Pang đã chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc. Bà cũng hy vọng sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn, để nói lời xin lỗi trực tiếp”.

Vấn đề này cũng được cổ động viên (CĐV) Thái Lan bàn bạc trên diễn đàn bóng đá Pantip. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu như:

“Vấn đề quốc kỳ với một quốc gia luôn rất lớn. Tôi không hiểu vì sao ban tổ chức lại sai sót sơ đẳng như vậy”.

“Thực sự, tôi không hiểu vì sao ban tổ chức lại mắc sai lầm sơ đẳng như vậy được. Điều này ảnh hưởng lớn tới tình hữu nghị của hai nước”.

“Đây là bài học cho bóng đá Thái Lan. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong tương lai”.