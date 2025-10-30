Real Madrid đâm đơn kiện, yêu cầu UEFA bồi thường thiệt hại

Real Madrid là một trong 12 CLB châu Âu sáng lập giải Super League vào năm 2021, một dự án ly khai từng gây chấn động làng túc cầu trước khi sụp đổ do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ và Chính phủ các nước.

Khi đó, UEFA đã ngăn chặn việc hình thành giải đấu này và đe dọa trừng phạt các đội tham gia. Tuy nhiên, vào tháng 12/2023, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) phán quyết rằng việc UEFA và FIFA cản trở Super League là hành vi vi phạm luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU).

Real Madrid tiếp tục bước vào cuộc chiến pháp lý với UEFA (Ảnh: Marca).

Theo phán quyết mới nhất, Tòa án Madrid bác bỏ kháng cáo của UEFA, RFEF và La Liga, đồng thời khẳng định UEFA đã “vi phạm nghiêm trọng các quy định cạnh tranh của Liên minh châu Âu” và “lạm dụng vị thế thống trị” trong vụ việc liên quan đến Super League.

Thông báo chính thức của Real Madrid nêu rõ: “Real Madrid hoan nghênh quyết định của Tòa án Madrid vì điều này khẳng định lại rằng UEFA đã vi phạm nghiêm trọng luật cạnh tranh của EU. Phán quyết này mở đường cho những yêu cầu bồi thường đáng kể cho các thiệt hại mà CLB đã phải gánh chịu”.

Real Madrid cũng cho biết họ đã nhiều lần đàm phán với UEFA trong năm nay để tìm hướng cải tổ hệ thống bóng đá châu Âu, nhưng không đạt được thỏa thuận nào liên quan đến các vấn đề về quản trị minh bạch, tính bền vững tài chính, bảo vệ sức khỏe cầu thủ và cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, bao gồm cả việc cung cấp hình thức xem miễn phí và toàn cầu như FIFA áp dụng cho Club World Cup.

Do đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định sẽ tiếp tục làm việc vì lợi ích của bóng đá toàn cầu và người hâm mộ, đồng thời yêu cầu UEFA bồi thường những tổn thất đáng kể mà Real Madrid đã chịu. Real Madrid cũng sẽ kiện UEFA vì hành vi lạm dụng quyền lực để hủy kế hoạch giải đấu Super League.

Tuy nhiên, tòa án cho biết phán quyết này chưa có hiệu lực cuối cùng và vẫn có thể bị kháng cáo lên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha (First Chamber of the Supreme Court), cơ quan có thẩm quyền về các vụ án dân sự.

Real Madrid yêu cầu UEFA bồi thường thiệt hại số tiền rất lớn sau khi dự án Super League bị đổ bể (Ảnh: Real Madrid).

Trong phản hồi gửi Reuters, UEFA cho biết họ sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Cơ quan này khẳng định: “Phán quyết này không đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa dự án Super League đã bị hủy bỏ năm 2021, cũng không ảnh hưởng đến các quy định cấp phép hiện hành của UEFA, được thông qua năm 2022 và cập nhật năm 2024.

Những quy định đó vẫn hoàn toàn có hiệu lực và đảm bảo rằng mọi giải đấu xuyên biên giới đều được đánh giá dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch, không phân biệt đối xử và hợp lý”.

UEFA cũng nhắc lại rằng Nghị viện châu Âu trong tháng này đã thông qua nghị quyết “phản đối mạnh mẽ các giải đấu ly khai” vì cho rằng chúng “đe dọa hệ sinh thái thể thao nói chung.”

Sau khi 6 CLB ở giải Ngoại hạng Anh rút lui khỏi Super League chỉ vài ngày sau khi dự án được công bố, phần lớn các đội sáng lập khác cũng nhanh chóng rút lại cam kết. Đến nay, chỉ còn Real Madrid và Barcelona vẫn kiên định với ý tưởng về một giải đấu độc lập.

Juventus, một trong ba CLB sáng lập còn lại, đã rút lui vào tháng 7/2023 để tái gia nhập Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA). Gần đây, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta cũng tuyên bố CLB “mong muốn hướng tới hòa giải” và “trở lại với UEFA”.

Công ty tổ chức dự án, A22 Sports, sau đó tái khởi động ý tưởng vào tháng 12/2024 với tên gọi Unify League, quy tụ 96 đội chia thành bốn hạng đấu. Tuy nhiên, đề án này không nhận được sự ủng hộ, khi cả La Liga lẫn giải Ngoại hạng Anh đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ.