Bruno Fernandes: Lời mời triệu USD từ Saudi Arabia và tình cảm với Man Utd

Ngồi dưới ánh nắng tại khu phức hợp Carrington, Bruno Fernandes đã có những chia sẻ chân thành về cột mốc 300 trận đấu cho Man Utd và những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định gia đình anh đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống tại đây, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

“Gia đình tôi cảm thấy rất thoải mái ở Manchester, các con tôi rất thích cuộc sống ở đây, bất chấp thời tiết và mọi thứ. Hôm nay mọi thứ đều ổn cả”, Fernandes mỉm cười nói, ngước nhìn bầu trời trong xanh.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã rẽ sang một hướng khác vào mùa hè vừa qua. Al Hilal (Saudi Arabia) đã tiếp cận Fernandes và anh cân nhắc rất kỹ lời đề nghị này. Tại Man Utd, Fernandes đã có những cuộc thảo luận với Ruben Amorim, Omar Berrada và Jason Wilcox. Ở nhà, ý kiến của người vợ Ana cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định của anh.

“Điều đầu tiên cô ấy nói với tôi rằng: "Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn ở Man Utd chưa?". Bởi vì cô ấy biết rằng tôi chưa làm được”, Fernandes tiết lộ.

Fernandes cũng tìm kiếm lời khuyên từ người đồng hương và đồng đội cũ, Cristiano Ronaldo. Fernandes cho biết: “Tôi đã nói chuyện với anh ấy về tình hình, về Saudi Arabia và mọi thứ. Tôi không muốn tiết lộ những gì anh ấy nói với tôi, nhưng chúng tôi đã nói về điều đó. Cristiano có ý kiến riêng về những gì tôi nên làm. Với tất cả kinh nghiệm của mình, điều quan trọng đối với tôi là lắng nghe ý kiến của anh ấy. Nhưng rõ ràng quyết định sẽ luôn thuộc về tôi và câu lạc bộ”.

Lời đề nghị triệu USD từ Saudi Arabia

Fernandes cán mốc 300 trận đấu cho Man Utd ở chiến thắng trước Brighton cuối tuần vừa qua (Ảnh: Getty).

Fernandes lên tiếng phủ nhận tin đồn anh sẽ rời sân Old Trafford sau mùa giải này. “Tôi thấy rất nhiều tin tức nói rằng tôi có thỏa thuận ra đi vào mùa tới. Nếu câu lạc bộ có thỏa thuận đó, thì chắc chắn không phải là với tôi. Tôi chưa trao đổi với bất kỳ ai cả", Fernandes chia sẻ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho biết anh sẽ chỉ xem xét tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia tại Mỹ: “Người đại diện biết rõ cách tôi làm việc. Nếu có gì cần bàn bạc, thì phải sau World Cup. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không nói chuyện với ai cả".

Mùa hè vừa qua, Fernandes là mục tiêu hàng đầu của Al Hilal. Đại diện Saudi Arabia được cho là đã đưa ra mức lương 40 triệu euro/năm sau thuế, kèm 10 triệu euro tiền thưởng, để thuyết phục anh rời Man Utd. Theo tờ The Athletic, ngay cả khi Fernandes tuyên bố ở lại, Chủ tịch Al Hilal Fahad Bin Nafel vẫn bay đến Paris để chờ cơ hội chốt hợp đồng. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 đã từ chối.

“Mức lương họ đưa ra thực sự khổng lồ. Tôi hiểu vì sao họ không vui khi tôi từ chối. Nhưng tôi không ở trong hoàn cảnh phải đếm từng đồng. Gia đình tôi sống giản dị, và chúng tôi biết mình muốn gì cho tương lai", Fernandes tiết lộ.

Không chỉ có Al Hilal, một vài đội bóng châu Âu cũng từng tiếp cận. Dù vậy, Fernandes khẳng định chưa có đội nào đưa ra đề nghị chính thức. “Một số người có liên lạc với tôi, nhưng không ai đặt tiền lên bàn. Nếu không có lời đề nghị cụ thể, câu lạc bộ sẽ không cho phép tôi ra đi", anh tiết lộ. Theo Fernandes, huấn luyện viên và ban lãnh đạo Man Utd đều muốn anh ở lại.

“Huấn luyện viên vẫn khẳng định tôi vẫn là một phần của dự án, lãnh đạo đội bóng cũng vậy. Nếu họ nói rằng: “Bruno, chúng tôi muốn kiếm tiền, cậu đã 30 tuổi rồi”, tôi sẽ tìm giải pháp, nhưng họ không nói thế. Họ muốn tôi ở lại và giúp đội bóng đạt được mục tiêu", tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết.

Trong chuyến du đấu tại Malaysia, Fernandes từng gặp Giám đốc thể thao Omar Berrada và Giám đốc điều hành Jason Wilcox để làm rõ tình hình. “Họ không muốn tôi đi, nhưng nếu tôi muốn rời đi và có lời đề nghị tốt cho cả hai bên, họ sẽ tôn trọng. Tuy nhiên, dù Al Hilal đề nghị tới 80-100 triệu bảng, Man Utd vẫn từ chối", Fernandes kể lại.

Fernandes khẳng định đang có cuộc sống hạnh phúc ở Manchester (Ảnh: Getty).

Cầu thủ 31 tuổi khẳng định anh cùng gia đình đã ổn định tại Anh và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

“Tôi có mối liên hệ đặc biệt với câu lạc bộ, người hâm mộ và cả đất nước này. Gia đình tôi đã quen với cuộc sống ở Manchester. Chúng tôi nhớ quê hương, nhưng tôi không có kế hoạch trở lại Bồ Đào Nha thi đấu, ít nhất là lúc này", Fernandes chia sẻ. Dù vậy, anh vẫn dành tình cảm cho đội bóng khởi nghiệp của mình: “Nếu một ngày có cơ hội trở lại Bồ Đào Nha, Sporting luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi".

Trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 khởi tranh, HLV Ruben Amorim đã khen ngợi Fernandes vì từ chối những lời mời hấp dẫn từ Trung Đông.

Về lý do, Fernandes chia sẻ: “Tiền bạc quan trọng với mọi người, nhưng tôi không phải lo lắng về điều đó. Tôi và vợ đều xuất thân từ gia đình bình thường. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu thốn, nhưng luôn hiểu giá trị của lao động và tiết kiệm. Khi giải nghệ, tôi chỉ muốn sống yên bình, thỉnh thoảng đi uống cà phê với bố".

Bruno Fernandes vẫn là thủ lĩnh tinh thần và biểu tượng của Man Utd. Sau những lời khẳng định dứt khoát, tương lai của anh tại Old Trafford đã được định đoạt, ít nhất là cho đến sau World Cup 2026.

Hành trình chưa trọn vẹn ở Old Trafford

FA Cup 2023-24 là danh hiệu thứ hai của Fernandes cùng Man Utd, trước đó anh có danh hiệu League Cup 2022-23 (Ảnh: Getty).

Fernandes vẫn còn nhiều việc phải làm tại Old Trafford trước khi mùa giải hiện tại kết thúc. Năm 2024, anh ký gia hạn hợp đồng 3 năm, hợp đồng hiện tại đáo hạn vào năm 2027, với tùy chọn gia hạn thêm một năm đến năm 2028. Nếu ở lại đến thời điểm đó, anh sẽ là một phần của "Dự án 150" - tham vọng giành chức vô địch trong năm thứ 150 của câu lạc bộ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 100 bàn và có 84 pha kiến tạo sau 299 trận cho "Quỷ đỏ", giành FA Cup và League Cup, nhưng lại để thua hai trận chung kết Europa League. Anh cũng là thành viên của đội hình về nhì tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21 dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

"Mọi người đều biết mục tiêu của tôi là vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League cùng Man Utd. Tôi có làm được hay không, tôi sẽ không thể nói cho bạn biết", Fernandes chia sẻ.

Fernandes nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công tập thể hơn là danh hiệu cá nhân. Anh nói: "Không phải lúc nào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng là người giành Quả bóng vàng, nhưng anh ấy đã có một mùa giải tốt. Tôi muốn mọi người nói tốt về mình, tôi cũng muốn những thành tích của đội bóng, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với tôi. Nó sẽ giúp tôi, trong mắt mọi người, trở thành một cầu thủ tốt hơn. Tôi nghĩ đó là điều còn thiếu trong thời gian tôi ở Man Utd, rằng chúng tôi làm được điều gì đó với tư cách là một câu lạc bộ, một điều gì đó lớn lao hơn".

Anh thừa nhận chưa thể mang lại thành công như mong đợi: "Tôi chưa thể mang lại thành công mà câu lạc bộ này mong muốn và xứng đáng, cũng như thành công mà tôi hằng mong ước khi ký hợp đồng với Man Utd, bởi vì khi tôi đến câu lạc bộ đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi đã may mắn khi làm tốt, nhưng như tôi vẫn thường nói, tôi chưa làm đủ tốt vì tôi chưa đạt được điều mình mong muốn".

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe nắm quyền điều hành sau khoản đầu tư thiểu số, nhiều thay đổi đã diễn ra tại Man Utd. Fernandes tiết lộ Ratcliffe là khách quen của sân tập Carrington: "Chúng tôi luôn gặp nhau mỗi khi ông ấy đến sân tập. Chúng tôi trò chuyện đôi chút, nhưng ông ấy không tham gia nhiều vào các vấn đề chuyên môn. Tôi không nghĩ ông ấy có thể làm được việc như vậy và chúng tôi cũng không thể làm được những việc ông ấy làm. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Mỗi lần Ratcliffe đến, ông ấy đều cố gắng gặp gỡ, trò chuyện với tất cả mọi người. Ông ấy có Omar và Jason, những người gần gũi hơn với chúng tôi, để truyền đạt thông điệp".

Fernandes khẳng định mối quan hệ tốt với ông chủ Sir Jim Ratcliffe (Ảnh: Getty).

Fernandes bày tỏ sự lạc quan về các bản hợp đồng mới dưới thời Ratcliffe, đặc biệt là Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens.

"Mỗi lần tôi nói chuyện với bất kỳ ai, họ đều nói, "Chúng ta cần ký hợp đồng với những cầu thủ giỏi". Nhưng chúng tôi cần ký hợp đồng với những cá tính lớn, chứ không phải những cầu thủ giỏi, bởi vì ở câu lạc bộ này, đôi khi chỉ là cầu thủ giỏi thôi là chưa đủ vì áp lực và sự chú ý mà chúng tôi phải đối mặt", anh nhấn mạnh.

Anh đánh giá cao sự am hiểu về tầm vóc câu lạc bộ của các tân binh: "Tôi nghĩ chúng tôi đã mang về những cầu thủ rất am hiểu về tầm vóc của câu lạc bộ. Cunha có sự kiêu ngạo đáng quý để làm những điều tốt đẹp và đúng đắn. Bryan không ngại cầm bóng, để thể hiện phong cách của mình. Chúng tôi đã mua hai cầu thủ am hiểu về Ngoại hạng Anh".

Về Sesko, Fernandes nhận định: "Chúng tôi biết Ben sẽ được đánh giá dựa trên số bàn thắng ghi được, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt bất cứ điều gì được giao. Cậu ấy đã có bàn thắng, và tôi nghĩ giờ đây cậu ấy sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa. Ben rất ham học hỏi, và điều đó rất tốt đối với một cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở Bundesliga. Trong thâm tâm, Ben luôn tự nhủ phải học hỏi để trở nên tốt hơn".

Đối với thủ môn Senne Lammens, Fernandes tin rằng anh đến với mục tiêu trở thành số một: "Senne có lẽ đến đây với ý định trở thành số một. Anh ấy đã chờ đợi thời cơ và đã sẵn sàng cho điều đó. Đây chính là mục tiêu của câu lạc bộ này".

Fernandes chia sẻ về phong cách chơi của Cunha và Bryan: "Khi nói về Cunha, chúng tôi thường nói về sự kiêu ngạo với phong cách: "'Đưa bóng cho tôi, tôi muốn chơi, tôi muốn tạo ra điều gì đó". Đôi khi điều đó không tốt cho mọi người. Tôi đã trải qua điều đó. Nhưng chúng tôi muốn Cunha như vậy. Chúng tôi muốn anh ấy chấp nhận rủi ro, sút bóng, vượt qua đối phương, và sáng tạo.

Đôi khi tôi bực Bryan trong buổi tập vì cậu ấy cứ như kiểu luôn muốn chạm bóng thêm một lần nữa. Tôi nói, "Bryan, cậu không cần phải làm thế. Cậu có thể chạm bóng một lần rồi dứt điểm vì cậu thừa sức làm điều đó. Cậu đã làm điều đó với chúng tôi hồi khi còn khoác áo Brentford rồi!"".

Fernandes sẵn sàng thay đổi vì Man Utd

Fernandes, Mainoo trong màu áo của Man Utd (Ảnh: Getty).

Fernandes đã có những chia sẻ thẳng thắn về vị trí của mình trong đội hình, đặc biệt là trước sự cạnh tranh từ tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Đội trưởng của Man Utd bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Mainoo, cầu thủ trẻ đã có những bước tiến vượt bậc trong vài tháng qua. Dù HLV Amorim từng nhận định Mainoo có thể cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với Fernandes, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại không xem đây là một cuộc đối đầu trực tiếp.

"Tôi không nghĩ Kobbie là một đối thủ cạnh tranh, bởi vì tôi nghĩ cậu ấy rất có khả năng làm những gì tôi có thể làm theo một cách khác. Nếu nhìn vào số liệu, tôi có khả năng ghi bàn tốt hơn, Kobbie có khả năng tranh chấp tốt hơn. Chúng tôi là những cầu thủ khác biệt, nhưng chúng tôi vẫn có thể mang lại những điều tốt đẹp cho đội bóng theo một cách khác biệt", Fernandes giải thích.

Fernandes nhấn mạnh anh thích sự cạnh tranh và việc có Mainoo bên cạnh giúp anh trở thành một cầu thủ giỏi hơn. "Kobbie còn rất trẻ, nhưng rất có khả năng chơi bóng đỉnh cao, và cậu ấy giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Đây chính là kiểu cạnh tranh mà tôi muốn có", anh nói.

Câu hỏi về tuổi nghề của Fernandes và liệu một vai trò sâu hơn có kéo dài được thời gian thi đấu ở cấp độ đỉnh cao của anh hay không đã được đặt ra. Fernandes thừa nhận bóng đá hiện đại đòi hỏi cường độ chạy rất cao.

"Tôi chạy nhiều hơn bất cứ việc gì khác. Khác biệt quá nhiều so với hồi tôi mới thi đấu. Tôi có những đồng đội có thể chạy 6-7km mỗi trận và vẫn ở vị trí dẫn đầu. Ngày nay, nếu chạy ít hơn 9-10km, bạn thực sự đang bị tụt hạng", anh nói. Fernandes tự tin vào khả năng di chuyển tốt của mình để đáp ứng yêu cầu của HLV và giải đấu. Tuy nhiên, anh cũng nhận thức được sự cạnh tranh luôn hiện hữu tại câu lạc bộ.

Fernandes sẵn sàng thay đổi bản thân để thích ứng với yêu cầu của đội bóng (Ảnh: Getty).

Với vai trò thủ lĩnh và khả năng lãnh đạo dưới thời HLV Amorim, sự nghiệp huấn luyện dường như là một bước tiến tự nhiên sau khi Fernandes giải nghệ. Anh bày tỏ sự yêu thích đối với khía cạnh này của bóng đá.

"Tôi thực sự thích khía cạnh đó của bóng đá. Đó là điều tôi luôn trao đổi với Juan Mata. Tôi nghĩ anh ấy thiên về vai trò Giám đốc thể thao hơn. Nhưng huấn luyện mới là điều tôi muốn làm", Fenandes nói.

Fernandes chia sẻ anh may mắn được lớn lên trong những đội bóng mà các cầu thủ luôn quan tâm đến anh, và bố mẹ anh cũng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. "Trong tương lai, tôi có thể nhìn lại và tự hào rằng mình đã có một chút ảnh hưởng với lớp đàn em. Tôi rất vui khi thấy họ trưởng thành và đạt đến vị trí mà bản thân mong muốn", anh bày tỏ.

Khi được hỏi về khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Man Utd, Fernandes không nhắc đến một danh hiệu hay một bàn thắng, mà là trận ra mắt của anh, gặp Wolves vào ngày 1/2/2020. "Không có trận đấu đó, tôi sẽ không thể đạt được tất cả những danh hiệu khác. Khoảnh khắc đó sẽ luôn là dấu ấn đáng nhớ trong thời gian tôi ở Man Utd", anh giải thích.

Fernandes thừa nhận anh đã có khởi đầu nhanh chóng, chưa bao giờ chùn bước tại một câu lạc bộ lớn và một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

"Tôi đủ khao khát để làm tất cả mọi thứ. Với tôi, cơ hội đầu tiên chính là cơ hội cuối cùng, nên tôi cần nắm bắt lấy. Trong đầu tôi không còn gì khác ngoài việc được chơi ở Ngoại hạng Anh, bởi vì giấc mơ của tôi là được chơi cho câu lạc bộ này trong nhiều năm. Khi có cơ hội, tôi không thể lãng phí", anh khẳng định.