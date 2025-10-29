Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sang Việt Nam xin lỗi vụ sai Quốc kỳ

Thông cáo báo chí của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết: "Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) trân trọng gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và toàn thể nhân dân Việt Nam sau sự cố đáng tiếc xảy ra trong lễ bốc thăm giải vô địch Futsal U19 Đông Nam Á 2025, diễn ra vào hôm 28/10, khi Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhầm thành Quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giải đấu dự kiến được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Nonthaburi, Thái Lan vào tháng 12.

FAT luôn ghi nhận và tôn trọng sâu sắc tất cả các liên đoàn thành viên ở mọi cấp độ, đặc biệt coi trọng Quốc kỳ của mỗi quốc gia như một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền và bản sắc dân tộc. Vì vậy, chúng tôi vô cùng tiếc nuối trước sai sót nêu trên.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, FAT đã khẩn trương thành lập Ủy ban điều tra để làm rõ trách nhiệm và tiến hành các biện pháp kỷ luật phù hợp đối với các cá nhân liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định lỗi phát sinh từ khâu tổ chức sự kiện".

Chủ tịch FAT, Madam Pang, đã gửi lời xin lỗi tới VFF và nhân dân Việt Nam (Ảnh: FAT).

Sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam cũng đã gửi thư xin lỗi với VFF và khẳng định sẽ cử đoàn đại diện tới Việt Nam để xin lỗi trực tiếp. FAT cho biết: "Bên cạnh đó, bà Nualphan Lamsam đã chính thức gửi thư xin lỗi tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đồng thời, bà giao ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, cùng đoàn đại biểu liên quan sang Việt Nam vào ngày 29/10 để trực tiếp chuyển lời xin lỗi tới Chủ tịch và Ban lãnh đạo VFF.

FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ thông cảm, rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi về sự nhầm lẫn không mong muốn này - một sai sót hoàn toàn không xuất phát từ bất kỳ ý định xúc phạm nào.

Chúng tôi coi đây là bài học lớn để nâng cao hơn nữa sự cẩn trọng trong mọi công tác tổ chức, bảo đảm tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất khi thực hiện vai trò chủ nhà của các sự kiện thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF)".

Được biết, 14h chiều nay (29/10), đoàn Thái Lan do ông Benjasiriwan dẫn đầu sẽ có mặt tại trụ sở VFF để thực hiện lời xin lỗi trực tiếp.