Học sinh đi xe máy kẹp ba phóng nhanh, đâm ngã người đi xe đạp

Tình huống diễn ra vào ngày 29/10 trên đường Văn Tiến Dũng (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại.

Theo đó, học sinh đi xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, không kiểm soát được tốc độ đã đâm vào người đàn ông đi xe đạp, khiến cả 4 ngã ra đường cực nguy hiểm.

Học sinh đi xe máy kẹp ba phóng nhanh, đâm người đi xe đạp ngã lộn nhào (Video: CTV).

Hiện chưa có thông tin về tình trạng của cả người đi xe đạp và các học sinh đi xe máy sau khi bị ngã ra đường.

Việc điều khiển xe máy chở thêm hai người là phạm luật. Theo quy định tại Điều 33 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người lái mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; trẻ em dưới 12 tuổi; và người già yếu hoặc người khuyết tật.

Việc cả người điều khiển xe máy và người được chở trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, hoặc có đội nhưng không cài quai đúng quy định, cũng là hành vi vi phạm luật giao thông.

Mức phạt đối với lỗi điều khiển xe máy chở theo 2 người và lỗi không đội mũ bảo hiểm đều là 400.000-600.000 đồng, theo Nghị định 168/2024.

Trong khi đó, về độ tuổi được phép điều khiển xe máy, theo quy định, người từ 18 tuổi trở lên được thi lấy bằng lái xe máy trên 50 phân khối. Đối với xe dưới 50 phân khối, độ tuổi tối thiểu là 16.

Người dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối sẽ bị phạt cảnh cáo nếu trong độ tuổi 14-16 và phạt 400.000-600.000 đồng đối với người 16-18 tuổi.

Bên cạnh đó, việc giao xe cho người không đủ điều kiện (dưới 16 tuổi) điều khiển là vi phạm pháp luật, sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng (đối với cá nhân).