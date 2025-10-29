Phản ứng của báo Đông Nam Á khi bóng đá Thái Lan dùng sai Quốc kỳ Việt Nam

Lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi (Thái Lan) đã xảy ra sự cố. Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, ban tổ chức đã sử dụng sai Quốc kỳ của Việt Nam, thay thế bằng Quốc kỳ Trung Quốc.

Trong văn bản gửi AFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Madam Pang cử đại diện sang Việt Nam để xin lỗi trực tiếp trong chiều nay (Ảnh: FAT).

Nhiều tờ báo Đông Nam Á đã lên tiếng sau sự cố nghiêm trọng này. Tờ CNN Indonesia viết: “Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang đã cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi về vụ ban tổ chức giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á sử dụng sai Quốc kỳ Việt Nam. Người đứng đầu đoàn đại diện Thái Lan sang Việt Nam là ông Adisak Benjasiriwan, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phụ trách futsal và bóng đá bãi biển.

Đây là sai sót nghiêm trọng của Thái Lan khi họ nhầm lẫn Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc trong lúc buổi bốc thăm được truyền hình trực tiếp. Cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ sự phẫn nộ liên quan tới vấn đề này.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn phản đối tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề nghị làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngay trong buổi tối, FAT đã chính thức gửi lời xin lỗi tới VFF và nhân dân Việt Nam. Madam Pang nhấn mạnh sẽ điều tra và truy tố trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan”.

Tờ Bola Sport (Indonesia) nhấn mạnh: “Sự cố phía Thái Lan nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Phía VFF vô cùng tức giận trước sự cố nghiêm trọng này. Điều này ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam”.

Một tờ báo khác của xứ vạn đảo là Kompas viết: “Ban tổ chức lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi nhầm lẫn Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc. Đáng xấu hổ hơn, sự kiện trên còn được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube. VFF đã gửi công văn phản đối với AFF”.

Tờ Stadium Astro của Malaysia viết: “Sau sự cố nghiêm trọng, Thái Lan đã gỡ video liên quan tới lễ bốc thăm trên mọi nền tảng và đồng thời gửi lời xin lỗi Việt Nam. VFF nhấn mạnh sai lầm nghiêm trọng này không chỉ làm tổn hại hình ảnh bóng đá Việt Nam mà còn tác động tiêu cực đến sự đoàn kết trong cộng đồng Đông Nam Á. VFF đã yêu cầu AFF điều tra nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm khắc để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai”.

Tờ Manka Bola (Malaysia) cho rằng FAT hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ đã ngay lập tức phải xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam. Madam Pang chỉ đạo thành lập ủy ban độc lập điều tra vụ việc. Đồng thời, trong chiều 29/10, bà cũng cử đại diện sang Việt Nam để trực tiếp xin lỗi.