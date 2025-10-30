AFC tuyên bố xử lý mạnh tay với bóng đá Malaysia, chỉ còn chờ FIFA

Phát biểu trước truyền thông Malaysia vào chiều nay (30/10), Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul John nói: “Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của FIFA hoặc của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo của bóng đá Malaysia, nếu Malaysia không kiện lên CAS, thì quyết định của FIFA sẽ là quyết định cuối cùng”.

“Còn trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kiện lên CAS, phán quyết của CAS sẽ là phán quyết cuối cùng. Quyết định cuối cùng này sẽ được chuyển đến AFC và chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý”, TTK AFC Windsor Paul John nói thêm.

TTK AFC Windsor Paul John tuyên bố, không có chuyện AFC dung túng cho sai phạm của bóng đá Malaysia, nếu FIFA có kết luận chính thức (Ảnh: AFP).

Cũng theo phân tích của người đang giữ vai trò quản lý ở Liên đoàn Bóng đá châu Á, CAS cũng có sẽ có phiên xử sơ thẩm và phiên xử phúc thẩm (nếu FAM kháng cáo kết quả của phiên sơ thẩm), AFC sẽ chờ kết quả cuối phiên cuối cùng, trước khi xử lý vụ việc.

TTK AFC Windsor Paul John chia sẻ: “Có khả năng sẽ có hai lần CAS xử lý vụ này (sơ thẩm và phúc thẩm), tùy thuộc vào cách thức FAM theo đuổi vụ việc đến đâu. Tuy nhiên, AFC chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất, đó là các cầu thủ nhập tịch của Malaysia có đủ tư cách thi đấu hay không, có sử dụng hồ sơ giả hay không?”.

Phát biểu của TTK AFC Windsor Paul John gần như đã làm sáng tỏ phản ứng tiếp theo của Liên đoàn Bóng đá châu Á với bóng đá Malaysia. Không có chuyện AFC làm ngơ với việc FAM và nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, nếu họ thua kiện ở FIFA và CAS.

Lời tuyên bố của ông Windsor Paul John cũng khiến truyền thông Malaysia choáng váng. Tờ New Straits Times bình luận: “Vị trí của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 giờ đây sẽ bị ảnh hưởng. Các cầu thủ bị phát hiện sử dụng hồ sơ mập mờ đã thi đấu ở hai trận, gồm trận thắng Nepal 2-0 ngày 25/3 và trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ngày 10/6”.

Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

“Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phát hiện ra những điểm bất thường trong hồ sơ đăng ký của các cầu thủ nói trên. FIFA bước đầu nhận định họ sử dụng hồ sơ giả mạo, để được khoác áo đội tuyển Malaysia”, tờ New Straits Times viết thêm.

Sau khi FIFA ra phán quyết ban đầu hồi cuối tháng 9, đến giữa tháng 10, FAM và 7 cầu thủ có liên quan kháng cáo. Dự kiến, đến cuối ngày hôm nay, FIFA sẽ công bố kết quả của việc kháng cáo này.

Sau khi có kết quả kháng cáo, FAM và nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ quyết định họ có kiện tiếp lên CAS hay không.

TTK AFC Windsor Paul John hé lộ: “Mọi việc sẽ sáng tỏ trước ngày 31/3/2026 (ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027). Chúng tôi phải biết kết quả xử án và đưa ra phán quyết của mình trước ngày này, vì nó liên quan đến việc bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết (VCK) của giải bóng đá vô địch châu Á”.

“Trước ngày 31/32/2026, AFC phải biết đội tuyển nào sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, từ bảng đấu vòng loại của Malaysia (bảng F, có các đội Việt Nam, Malaysia, Nepal và Lào)”, vẫn là lời tuyên bố của ông Windsor Paul John.